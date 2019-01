Imanol: «Me voy más contento que cuando gané en el Bernabéu como jugador» Imanol conversa con Solari antes del inicio del Real Madrid - Real Sociedad. / AFP «Para ganar en el Bernabéu te tiene que salir todo de cara y hay que estar acertado; los jugadores han hecho un trabajo bestial», ha señalado Imanol IKER MENDIA Domingo, 6 enero 2019, 21:37

Imanol Alguacil, técnico de la Real Sociedad, mostró su satisfacción por su vuelta al banquillo con un triunfo en un escenario como el estadio Santiago Bernabéu. «Sin duda me voy más contento hoy que cuando gané aquí como jugador que no eres consciente y estas más al juego. Hoy veníamos de cuatro derrotas. Estoy muy satisfecho del triunfo y del trabajo de los jugadores«, dijo.

«Para ganar en el Bernabéu te tiene que salir todo de cara y hay que estar acertado. Los jugadores han hecho un trabajo bestial, por momentos hemos tocado la pelota, hemos mostrado personalidad y no es fácil porque veníamos de una mala racha. Estoy orgullosísimo de lo que han hecho los jugadores. Para ganar aquí hay que hacer muchas cosas bien», añadió.

Reconoció Imanol que buscó atacar la zona del brasileño Marcelo porque «su estado físico no es óptimo» y querían «aprovechar esa baza». Y señaló como clave aguantar los momentos de arreón del Real Madrid. «Al final contra el Real Madrid va a haber momentos en los que no les puedes presionar ni quitar el balón. El equipo ha sabido sufrir, ha estado compacto y ha intentado hacer cosas que habíamos hablado. Me voy satisfecho porque se ha visto a una gran Real ante un rival poderoso», manifestó.

Por último, celebró el buen partido de Rulli tras dos meses sin jugar y del resto de sus jugadores. «Es bueno para él personalmente y para nosotros, pero destaco a todo el equipo. Es verdad que últimamente no se veía la mejor versión de muchos jugadores y este tipo de triunfos dan valor. A ver si nos ayuda para que todos vayamos mejorando».

El técnico de la Real Sociedad defendió que la jugada de la polémica ante el Real Madrid, en un mano a mano de Vinicius ante Rulli, su portero toca el balón y no fue penalti. «Voy a ser sincero, creo que la trayectoria del balón indica que la toca Rulli pero no la he visto repetida ni he hablado con él«, defendió en rueda de prensa. »Ha habido un par de jugadas dudosas que no ha pitado el árbitro pero desde el banquillo es complicado verlo, no podría decir«, añadió.