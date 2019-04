Real Sociedad Imanol: «Es comprensible que los aficionados piten al acabar» Imanol Alguacil da instrucciones a Joseba Zaldua en la banda de Anoeta. / Morquecho El entrenador de la Real Sociedad considera que lo «más justo» hubiera sido el empate y entiende que les faltó «calidad en el último pase, en el remate» ÁLVARO VICENTE Jueves, 25 abril 2019, 23:25

A Imanol no le costaba articular palabra después del varapalo que había recibido la Real Sociedad. «El equipo está tocado, pero tendrá que ser así. Seguramente el empate era lo más justo. Estamos dolidos porque el objetivo era ganar. En la primera parte no lo hemos hecho mal, pero nos ha faltado algo más cerca del área».

A la pregunta de si le preocupan los silbidos con los que el público despidió al equipo, el técnico realista fue claro. «La racha está ahí (una victoria en los últimos diez partidos). No ha sido posible. El empate era lo más justo, como decía antes. Es comprensible que los aficionados piten al acabar el partido. Me preocupa (la reacción de la gente) porque hay mucha gente joven y porque la propuesta del equipo es que siempre trata de arriesgar. Hoy algún jugador lo ha acusado a partir de encajar el gol. No tengo nada que achacar a la afición porque ha animado hasta el final. De estas cosas hay que sacar cosas positivas y salir en semejante escenario ayudará a crecer a los jóvenes».

Advirtió de que el equipo «está dolido pero con fuerzas. Quedan cuatro partidos, dos de ellos en casa. Las cosas salen así y en los últimos tiempos no estamos acertando. Ya habéis visto cómo ha acabado el equipo. Los jugadores se han vaciado, pero no hay victorias. El fútbol no está siendo justo». Considera que «la responsabilidad (de los jugadores) es máxima» y que el deseo es «cambiar la imagen».

A la pregunta de si hay que mirar por el retrovisor, Imanol no escondió que todo podría ser. «Esperemos que no, pero como sigamos así... Insisto, no hemos hecho un partido para perder pero... De área a área hemos hecho muchas cosas, pero no hemos estado acertados en los tres cuartos. Si en estos partidos no eres capaz de no perder... Estamos dolidos, apenados, pero quedan cuatro partidos por delante. No es que los jugadores no estén poniendo empeño y ganas, nada más lejos de la realidad. Sin embargo, los resultados son los que son». Incidió en la misma idea. «Nos ha faltado ser más determinantes, el último pase, el último remate... Nos ha faltado calidad al final. Tenemos mucho que mejorar en zona de finalización y últimamente, sin que nos hagan mucho los rivales, estamos encajando».