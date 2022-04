Real Sociedad Imanol no se casa con nadie El oriotarra tan solo ha repetido una vez un once en Liga y de los disponibles tan solo Le Normand y Merino son titulares fijos

Si se preguntara a diez aficionados de la Real Sociedad por el once ideal de la temporada, con toda probabilidad no existiría una unanimidad aplastante a la hora de recitar de carrerilla una alineación concreta. Algo similar le sucede a Imanol. El técnico de Orio ha dejado claro este curso que no se ciñe a un once determinado y cada jornada int