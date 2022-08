Elche - Real Sociedad Imanol Alguacil: «Brais se ha adaptado a las mil maravillas» Imanol Alguacil se mostró contento porque «ganar siempre es importante», pero lamentó no haber «matado el partido» tras una gran primera parte

La Real venció ayer en Elche por la mínima con un gran gol de un Brais que «se ha adaptado a las mil maravillas a nuestro estilo, nuestro club y la ciudad» en palabras de Imanol. Añadió que está «muy contento con él» y que del partido de ayer «no me quedo con su gol, me quedo con su trabajo, sus ganas y la predisposición a ayudar a los jóvenes». «No nos va a sorprender ahora Brais», aclaró.

A pesar de la victoria, Imanol consideró que el partido podía haber llegado «0-2 o 0-3 al descanso». «Hemos jugado 45 minutos muy buenos, es una pena que después de la brutal primera parte hayamos dejado vivo al rival», lamentó el entrenador oriotarra. Y es que sabe que el gol sigue siendo «el deber del equipo». Aún así, se mostró satisfecho porque «ganar siempre es importante, da igual quién esté enfrente».

Pese al bajón de la segunda parte, el técnico txuri-urdin valoró positivamente que «el Elche no ha creado ocasiones claras». Respecto al paso atrás en los últimos minutos, Imanol comentó que decidió darles el balón y «defender juntos», para cabar llevándose «tres puntos merecidos».

Para suplir la marcha de Isak, Imanol tenía que decidir si optar por un recambio más natural como Karrikaburu u optar por Cho, que fue finalmente el titular. «Hoy he decidido que tenían que ser Cho y Take», dijo el oriotarra. «No porque Isak sea delantero puro y Jontambién lo sea tiene que jugar uno por el otro. Yo lo que hago es valorar cada semana cómo está el equipo, cómo vamos a jugar y cómo juega el rival y a partir de ahí decido», explicó, como ya había hecho en la previa del partido. Aún así, el delantero de Baztán era una opción clara para la segunda parte, e Imanol consideró que «una vez más ha tenido muy buenos minutos» en la media hora larga que jugó.

«Es más acierto del portero»

Si la Real no se fue al descanso con una ventaja más amplia fue, en parte, por el penalti a lo Panenka que erró Merino. Preguntado por ello, «los jugadores son los que deciden cómo tirarlo y hoy ha pensado que esa era la mejor manera de hacer gol», afirmó Imanol. «Entrenamos casi a diario los penaltis y no los suele tirar así en los entrenamientos, me ha sorprendido», confirmó el preparador guipuzcoano. «Creo que es más acierto del portero que fallo de Merino», zanjó.

Respecto a los potrillos, Imanol dijo estar satisfecho con su trabajo, «sabiendo que aún están muy lejos». Reiteró que «hay algunos que no están preparados por muchas cosas», haciendo referencia al estado físico de varios miembros de la plantilla.

Centrocampista de la Real Sociedad Brais Méndez

Brais Méndez le dio los tres puntos a la Real en Elche y fue el hombre del partido. «Estoy muy contento porque es un gol que nos da tres puntos, que es el objetivo para seguir mirando hacia arriba», dijo. «No sabemos si va a venir alguien, pero somos los que somos», sentenció el gallego.

Portero de la Real Sociedad Álex Remiro

Álex Remiro terminó muy contento el partido por «ganar fuera de casa y dejar la portería a cero», a pesar terminar «sufriendo al final del partido». «Al final en Primera no puedes perdonar, si tienes dos tienes que marcar dos, porque luego todos los equipos te van a generar», declaró.