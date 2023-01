Imanol: «Hay que ser atrevido para quitar a Sorloth, Brais y Silva y meter a Olasagasti y Martín» El técnico txuri-urdin valora la eficacia de la primera mitad y el refresco que ha supuesto la entrada de los canteranos después. Sobre Kubo, señala que «estaba entre algodones y no quería arriesgar»

La Real Sociedad ha sumado la novena victoria consecutiva entre Liga y Copa del Rey. Ya suma 38 puntos y consolida su tercera plaza en la tabla de forma holgada. Además, ha sacado tres puntos de un estadio complicado como el de Vallecas y dejando la portería a cero. Pero aunque todas las noticias son como para excitar a cualquier seguidor txuri-urdin, el técnico Imanol Alguacil prefiere conservar la prudencia y remarcar que «esto se va a decidir en los últimos 3 o 5 partidos de la temporada».

El calendario es apretado y la victoria en Vallecas supone un subidón de energía ante los retos que llegan: Barcelona en Copa del Rey y Real Madrid, en el Bernabéu, en Liga. Por eso Imanol ha destacado que «no está siendo fácil. Con bajas, sancionados...», de ahí que la victoria de este sábado deje un gran sabor de boca. «Hemos hecho un gran primer tiempo y después los canteranos nos han dado energía», confesaba el técnico oriotarra.

Y es que en la segunda mitad, a falta de media hora, Imanol ha decidido retirar del campo a sus principales referencias ofensivas e introducir savia nueva en forma de canteranos. Un movimiento de entrenador que, pese a que algunos no hayan entendido ante la corta ventaja en el marcador, Imanol ha querido destacar: «Hay que ser muy atrevido para quitar a Sorloth, Brais y Silva y meter a los canteranos», ha señalado en zona mixta.

La jugada le ha salido redonda a Imanol, que ha conservado el resultado y además a dado descanso a piezas clave en el once inicial. «Nos han dado lo que necesitábamos en el partido», ha añadido. En cuanto a la presencia de Take Kubo en el banquillo, el oriotarra ha explicado que «en los últimos dos días ha estado entre algodones y hemos preferido no arriesgar».

Sorloth, Barrene... y Silva

En cuanto a los tantos, Imanol ha felicitado tanto a Alex Sorloth como a Ander Barrenetxea. Al primero por su excelente racha de goles, y al segundo por su vuelta a los terrenos con gol «pese a que no ha podido aguantar todo el partido». Pero Imanol también ha reconocido la contribución de David Silva al resultado, sobre todo en el tanto de Sorloth: «El tanto ha sido de Alex, pero con robo de Silva».