Ver 48 fotos Imanol Alguacil sonríe al inicio del entrenamiento de este viernes. J. M. López

Imanol Alguacil: «Silva no llega al Camp Nou, pero estará contra el Almería» El técnico oriotarra no quiere relajaciones ni que nadie piense que el Barcelona no jugará a un gran nivel por haber sentenciado ya la liga, y bromea: «Igual le pregunto a Xavi por Zubimendi»