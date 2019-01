Real - Huesca Imanol Alguacil: «La Real Sociedad tiene un potencial brutal» Imanol Alguacil Alguacil esperará a mañana para ver cómo están Kevin y Zurutuza y así dar la convocatoria BEÑAT ARNAIZ San Sebastián Viernes, 25 enero 2019, 14:12

El análisis del Real Sociedad - Huesca (domingo, 18.30 h.) ha centrado este mediodía la rueda de prensa de Imanol Alguacil en Zubieta. El entrenador realista ha explicado que el equipo debe afrontar el partido «sin tener en cuenta que son los colistas porque están haciendo muchas cosas bien». El técnico de Orio ve bien a los de Francisco, «que solo pierden, o ganan, por un gol, que tienen un muy buen juego aéreo y que son valientes también a la hora de presionar».

Interrogado por la situación del equipo y su futuro, Imanol ha remitido una y otra vez al trabajo individual con sus jugadores: «Tengo un equipo tremendo, solo tengo que sacar lo máximo de los jugadores que tenemos, que es lo difícil,.. este equipo tiene un potencial bestial, en eso trabajamos a diario; si lo consigo el equipo será competitivo y capaz de hacer grandes cosas». En dicho potencial se ha escudado para no hablar de un objetivo por la pelea de los puestos europeos: «Es que podemos hablar de muchas cosas pero yo de lo que hablo es del siguiente partido, de ganarlo. No hay que mirar más allá... ¿ponernos objetivos? ¿en base a qué, al potencial del equipo, al presupuesto? ¿Y si no sacamos ese potencial de cada jugador? eso es lo básico, sacar el máximo potencial de los jugadores y crecer a partir de ahí».

En esta línea argumental se ha basado para decir que no quiere refuerzos. «No he perdido ni diez segundos en hablar con el presidente de ese tema». También ha elogiado el esfuerzo que están realizando hombres llamados a ser importantes como Illarramendi, Theo y Sandro. «Estoy encantado con los tres, con mucho compromiso. Uno porque es el capitán y los otros dos también porque yo les he hecho ver lo importantes que son para mí y para el club, pues son muy importantes también este tipo de jugadores para los chavales que vienen de la cantera. Si además el domingo son capaces de hacer más cosas, mejor evidentemente, para eso estamos trabajando con ellos».

El entrenador txuri-urdin ha señalado que «lo de Héctor Moreno no es para mucho, pero no podrá estar esta jornada. Quizás sea pronto para Kevin y Zurutuza y por eso quiero esperar al entrenamiento de mañana para hacer la convocatoria». Por último, ha señalado que si Navas entró en la convocatoria del pasado partido, significa que «ya está listo».

La Real afronta dos partidos consecutivos en casa (el próximo ante el Athletic) y puede ser una buena oportunidad para coger impulso y asomarse a los puestos nobles de la tabla. Enfrente estará el Huesca, último clasificado de LaLiga. Sin embargo, Alguacil ha señalado que «nos tenemos que olvidar que el rival es el Huesca y que es el último». Sobre el equipo dirigido por Francisco ha destacado que es un conjunto que «también juegan de manera atrevida y valiente a la hora de presionar y jugar. Vamos a ver si nos imponemos a su propuesta».

Imanol esperará al entrenamiento de la mañana para decidir su convocatoria, en la que previsiblemente estará Raúl Navas. «Está entrenando bien, por eso entró en la anterior convocatoria; para Zurutuza y Kevin, aunque están bien, quizá sea pronto el partido antes el Huesca. Veremos mañana tras el entrenamiento».