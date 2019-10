Imanol Alguacil: «Aritz es duda, pero no me preocupa»

Imanol Alguacil ha ofrecido la rueda de prensa previa al choque que medirá el domingo a la Real Sociedad con el Betis en el Reale Arena (14.00 horas). El técnico oriotarra ha desvelado los problemas que va a tener en el centro de la zaga puesto que «Aritz Elustondo no ha podido completar el entrenamiento de hoy. Se le van a hacer unas pruebas y mañana veremos cómo está. No está descartado para el Betis pero debemos ver qué dice la ecografía». El técnico realista no podrá contar con el sancionado Diego Llorente y preguntado por las opciones de Modibo Sagnan ha resaltado que «es aún pronto para él».

Imanol ha dicho que el francés «entrena muy bien con todo el grupo pero tenemos que tener paciencia y yo la voy a tener». Además de los problemas físicos del beasaindarra, Imanol no podrá contar tampoco con Pardo, quien se ha perdido los tres últimos entrenamientos, ni con Zurutuza para el choque ante los verdiblancos. Del equipo sevillano ha resaltado que es «un equipo con muchísima calidad, con un buen entrenador y que ha variado el estilo. Juega combinando y también es vertical a veces. Ha jugado con diferentes sistemas, es un rival a tener en cuenta aunque quizá no ha empezado bien en cuanto a puntos, les he visto buenos partidos».

Tras las dos derrotas ante el Sevilla y Getafe, Imanol tiene clara cuál es su intención. «Siempre es la misma: ganar. Tengo una manera de afrontar el siguiente partido y da igual de dónde vengas. Además, jugando en casa, solo tengo en mente ganar. Aunque perdamos este partido, el siguiente lo afrontaremos igual».