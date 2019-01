Directo: Sigue la rueda de prensa de Imanol Alguacil

El Diario Vasco

Imanol: Ocho canteranos sobre el Bernabéu, el debut de un chaval como Aihen,... hay tanta cosa buena para nosotras de la victoria al Real Madrid que no pierdo tiempo en polémicas.... Me encanta que haya protestas y que no se valore tanto a la Real, eso es señal de que hemos ganado. Pero hay tantas cosas positivas de ese partido que no me paro mucho en polémicas. Además tuvimos tantas ocasiones claras de gol.. yo le doy muchísimo mérito y muchísimo valor a lo que hicimos en el Bernabéu.