Imanol Alguacil: «Queremos dar una vuelta de tuerca al equipo»

Tras meter a la Real Sociedad en la final de la Copa y merecer más que la derrota por un penalti injusto en el Camp Nou, Imanol Alguacil no levanta el pie. El técnico txuri-urdin ha asegurado esta mañana que su equipo mantiene «la máxima ambición en las dos competiciones», empezando por el derbi en Ipurua, donde el conjunto realista solo ha sumado un punto en cinco visitas por lo que está «con muchas ganas» de hacerse con los tres puntos que le situarían en la cuarta posición de la clasificación.

Además de por la enorme trayectoria que mantiene la Real, se ha felicitado por la recuperación de Zurutuza e Illarramendi, pero ha advertido que salen de sendos parones muy largos, sobre todo el mutrikuarra, por lo que «les va a costar» hacerse con un hueco en las alineaciones, pero los ve «con muchísima ilusión» y dispuestos a «pelear» por ello. También se ha referido a Willian José, que, en su opinión, «hace muchas más cosas que las que se ven» y «anima mucho a sus compañeros cuando no le toca», por lo que le da «mucha pena» que no esté especialmente atinado cara a la portería contraria. Pero ve al brasileño como «un jugador muy importante» en la plantilla.

Por orden cronológico, se le ha preguntado por el VAR después de que el sábado decretara el penalti que transformó Messi, una decisión que se unió a otras previas que tampoco favorecieron a la Real. «Es verdad que nos ha perjudicado», ha admitido, pero respeta «mucho la labor de los colegiados» y comprende que «no es nada fácil» arbitrar y acertar. Sin embargo, sí considera que «hay muchas cosas que mejorar».

Pese a que el gran partido de la Real frente al líder de la Liga no encontró recompensa en forma de puntos, Imanol no sintió «rabia» por la derrota. «Todo lo contrario. Lo repetí al acabar el partido: estoy tremendamente orgulloso por cómo estuvimos en el campo ante ese rival y en ese estadio. Estoy orgulloso por la respuesta del equipo antes y después del gol… Hace cuatro años, muchos del equipo estábamos en Segunda B, eso me enorgullece terriblemente. El club y vosotros tenéis que estar orgullosos de un equipo con tanta gente de casa haciendo el año que estamos haciendo. Esto cambia rápido y hay que darle continuidad. Estamos convencidos de que puede ser el año y hay que tratar de aprovecharlo».

Centrado en el Eibar, ha subrayado que se encuentra en una situación clasificatoria «peor» que la que merecería su juego porque «no están tan mal, pero los resultados no les están llegando o no están acertando».

El sábado, el Mallorca logró los tres puntos en el feudo armero, pero Imanol observa que «el Eibar tuvo más de 40 centros» que no terminaron en gol. «Intentaremos que no nos hagan 40 centros a nosotros». Espera un Eibar fiel a su estilo de «presionar muy arriba», con el riesgo de «dejar huecos en sus espaldas» que la Real tratará de aprovechar».

Pese a la diferencia clasificatoria entre los dos equipos guipuzcoanos, asume que el de mañana será un encuentro «difícil» en Ipurua, donde «todos los rivales sufren, aunque saquen puntos. Nosotros solo hemos sacado un punto y estamos con ganas de conseguir los tres, sobre todo viendo el momento en el que estamos».

Un triunfo mañana situaría a la Real en la cuarta posición. «Hace dos semanas ya dije que sería importante estar ahí a falta de seis jornadas. Sería importante sacar un resultado positivo en Eibar», aun «sabiendo que falta mucho». No considera que el derbi sea más importante para el Eibar por encontrarse solo dos puntos por encima del descenso.

Centrado en la Real, «no» está preocupado por el hecho de que haya bajado su promedio goleador en los últimos partidos porque «estamos creando ocasiones, que es lo importante». También ha subrayado la capacidad de los suyos por adaptarse a estilos de juego tan antagónicos como en Anduva o el Camp Nou, o incluso por «mutar mucho en el dibujo» durante un mismo partido. «Tenemos recursos» y «el equipo está preparado para distintos registros.

Finalmente, se le ha preguntado por la final de la Copa del Rey. Nadie descarta a estas alturas que el partido frente al Athletic, el 18 de abril, se vea afectado de alguna manera por la propagación del coronavirus. Incluso, se teme de que pudiera jugarse a puerta cerrada, como ha sucedido ya en partidos de otros países. «Esperemos que para entonces haya una solución. Sería una pena llegar a una final y que se jugara sin público», por lo que en ese caso, y aun reconociendo que «no soy nadie para decidir, espero que la aplazaran».

En el camino, esperan cinco partidos ligueros, comenzando por el de mañana en Ipurua. Asegura que no va a descuidar la Liga, pero sí que va a dar «una vuelta de tuerca a los entrenamientos. «Ahora no hemos podido porque los partidos eran muy seguidos, pero ya les he dicho a los jugadores que vamos a dar una vuelta de tuerca a los entrenamientos, hay que subir la intensidad. Hemos entrenado como animales, estamos los 20 disponibles, y si veis el entrenamiento de ayer de los que no jugaron, fue terrible».

Sin embargo, por esa acumulación de partidos miércoles-domingo, «llevamos días sin entrenar como me habría gustado. En cuanto tengamos semanas largas, vamos a apretar de lo lindo. Estamos viendo que cualquier jugador que sale en los partidos lo hace bien y estamos vivos en las dos competiciones. No sé qué pasara el año que viene, pero pensamos que este es el año y queremos aprovecharlo. Vamos con toda la ambición del mundo a por las dos competiciones».