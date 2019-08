Directo: Sigue la rueda de prensa de Imanol Alguacil

El Diario Vasco

Visión personal. Yo estoy supercontento y feliz por arrancar la temporada como entrenador de la Real Sociedad. Ahora realizando la pretemporada me siento muy seguro y valorado dentro del club, también por parte vuestra y de la afición. Son 32.000 socios, la gente que viene a Zubieta viene ilusionada... creemos que hemos trabajado muy bien, una pretemporada diferente,.. me estoy dejando la vida por llevarlo como lo siento, de la mejor manera posible. No va a ser por no trabajar. Estoy muy contento.