Rueda de prensa Imanol Alguacil: «Tenemos la deuda de jugar ante nuestra afición» 02:54 Imanol Alguacil. / Lusa Imanol reconoce que los jugadores están enfadados por la derrota ante el Sevilla y deseando dar la vuelta a la imagen ofrecida GAIZKA LASA Jueves, 14 marzo 2019, 16:21

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha destacado en la previa del partido ante el Levante de mañana que el equipo tiene «la deuda de siempre de jugar ante la afición. A nadie se le ha olvidado lo de la semana pasada. A ver si somos capaces, estoy seguro, de dar una buena imagen».

Ha reconocido que los jugadores están «con un punto de enfado, deseando de salir mañana para brindar una victoria a la afición». Ha señalado que el equipo está «con rabia sobre todo por los 25 minutos del segundo tiempo contra el Sevilla». No porque se perdió contra el Atlético de Madrid, ni siquiera por el partido global contra el Sevilla, porque «en el primer tiempo me gustó el equipo». Ha añadido que «todos somos conscientes de que mañana tenemos un partido para cambiar la imagen. Tenemos que seguir confiando en este equipo porque en dos meses que estoy yo aquí ha hecho cosas muy buenas. Tenemos que volver a enganchar al público y engancharnos nosotros también como equipo».

Ha dicho que «entiendo» a quienes han sido catastrofistas esta semana. «Todos sabemos qué pasó y yo me hice responsable. Todos sabemos lo que hicimos mal y espero que no vuelva a ocurrir. A este nivel como te vayas diez minutos del partido, estás liquidado. Los equipos competitivos son capaces de dar la vuelta a la situación ante estos momentos».

«Estaría totalmente de acuerdo con las lecturas catastrofistas. Lo entiendo porque yo también estoy enfadado. Nos faltó de todo: agresividad, ganar los duelos, tema táctico del entrenador. Nos pasaron por encima. Lo entiendo. Esperemos que hayamos aprendido. Estamos para crecer, para mejorar. Un equipo sólido ante este tipo de situaciones es capaz de darle la vuelta».

Sobre el Levante como rival ha advertido que «me preocupa porque como el día contra el Huesca muchos dirán que es el Levante, pero juega muy bien al fútbol y tiene un gran entrenador. Vamos a tener que presionar muy bien y jugar muy bien. Vienen de una mala racha, pero nosotros jugamos ante la afición y tenemos que estar muy concentrados, bastante más que los 25 minutos del día pasado».

Sobre la concentración de los goles del equipo en las figuras de Willian José y Mikel Oyarzabal, ha afirmado que «a todos nos gustaría» que Sandro, Juanmi, Bautista o Janu «tuvieran más goles. Es un lastre que estamos acusando tanto ellos como el equipo. Pero el día pasado tuvimos ocasiones buenas para generar más de lo que generamos. Es eso último lo que más cuesta. Willy y Mikel han aportado mucho, pero espero que mañana sea el inicio para otros».

No ha desvelado el centro del campo que alineará mañana, reconociendo que «tenemos opciones y variantes diferentes». Sobre Guevara ha señalado que es un jugador más específico, y lo conozco bien. Ajustaremos y decidiremos, siempre con el objetivo de ser lo más competitivo posible para sacar el partido de mañana». Lo que sí ha dejado claro es que Januzaj está como para jugar. «El otro día estaba justo aunque lo saqué media hora. Había entrenado justito. Esta semana ha entrenado bien, está con ganas y a ver si vemos la mejor versión de Janu».

Preguntado sobre Sandro y su sequía goleadora, ha zanjado que «yo soy el que decido, el que les veo entrenar, el que les veo hacer goles en el Z2. Janu tampoco mete goles y estamos diciendo que es imprescindible. En base a lo que veo entrenando, saco el equipo más competitivo. En cuanto a Sandro, bien por como entrena, por los goles que mete entrenando, por cómo lanza las faltas, es duro que luego no se vea reflejado en el campo. Espero que haya un día que explote y que ese día esté lo más cercano posible. Los que salen salen porque entre semana me han demostrado que se merecen ser titulares. Mientras esté aquí, va a seguir siendo así».

En cuanto a Jon Bautista, con quien no ha contado hasta el momento, ha afirmado que «le veo bien, lo que pasa es que el equipo es profesional, pedimos máxima exigencia y hay otros que lo están haciendo mejor. Le pido mucho más que lo que está haciendo, igual que a otros. No tengo ningún problema en el día a día, pero estamos al máximo nivel. No es cuestión de ser canterano. El canterano se tiene que ganar subir al primer equipo y luego ganarse un puesto».

Ha reconocido que «puede ser el partido más importante» de cuantos lleva jugando como entrenador del primer equipo. Ha explicado que «si hace dos partido hablamos, que yo no, de Champions, ahora que quedan 33 puntos, digo yo que estamos con posibilidades de todo. Tenemos que ser más agresivos cuando no estamos bien, jugar con otra convicción en momentos determinados. Vamos a ver si somos capaces de volver a ilusionarnos, pero eso pasa por el partido a partido».

Sobre las constantes bajas a las que está teniendo que hacer frente el equipo, ha opinado que es algo «más fruto de la casualidad», aunque ha reconocido que también «ha habido cambio de entrenamientos, pero entiendo que no es el caso. Es más fruto de una casualidad. Es verdad que el nivel de entrenamientos ha de ser competitivo y eso da pie a situaciones de lesiones, pero a mí me gusta entrenar así. Es lo que nos aporta, lo que nos ayuda. Nunca me he quejado de las bajas. N vamos a cambiar la manera de entrenar. El jugador se tiene que adaptar».

Sobre una posible llamada del Real Madrid a Luis Llopis como entrenador de porteros, ha afirmado que «Luis es un grande y entiendo que Zidane se lo quiera llevar, pero creo que está súper contento de estar donde está. No tiene dudas de dónde tiene que estar».