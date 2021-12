Imanol Alguacil es especial en el buen sentido de la palabra y ayer en rueda de prensa lo volvió a demostrar. Porque cuando el equipo va bien él pone el foco en el éxito colectivo, pero cuando la cosa marcha algo peor, como es ahora el caso, asume toda la responsabilidad en primera persona. «Si hay algún responsable de la mala dinámica ése soy yo y no tengo problema en reconocerlo», expresó de forma contundente el técnico.

«Ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Es cierto que no estamos en nuestro momento a nivel de resultados porque hemos perdido los últimos cuatro partidos de Liga», continuó el oriotarra, «pero esto es muy largo», dijo. «Tenemos 29 puntos y todavía no ha terminado la primera vuelta; aún nos queda un partido», añadió. Asimismo, Imanol no escondió que a la Real puede «venirle bien el parón navideño para despejar la mente, que cada uno disfrute con su familia y recarguemos las pilas para lo que viene después».

Ya sobre el partido, y pese a la derrota, Alguacil volvió a insistir en el «buen comportamiento» de sus jugadores, aunque recalcó que hubo varias acciones que no terminaron de gustarle. «Ha sido una pena que después de hacer el primer gol nos hayan empatado tan fácil», subrayó. Aunque él se queda con la jugada del 1-2. «No me importa 'tanto' que nos metan de córner, pero sí estoy molesto por cómo se genera. Viene precedido de un saque de banda que sabíamos cómo lo hacían y lo hemos defendido mal», argumentó.

Por último, el oriotarra vio «justa» la expulsión de su capitán «porque ha medido mal». Y preguntado por su estado anímico, Imanol fue claro: «se siente responsable».