Imanol Alguacil se refiere a la polémica del día: «Lo de Mestalla fue muy muy feo, lamentable»

Imanol Alguacil, en su rueda de prensa previal al encuentro de este martes de la Real Sociedad frente al Almería, también ha sido preguntado por el tema que copará las tertulias y los grandes titulares los próximos días: lo sucedido este domingo en Mestalla con la afición del Valencia y Vinicius.

El entrenador de la Real Sociedad ha sido preguntado por la polémica tanto en el turno de preguntas en euskera como en el de castellano, ey Alguacil ha sido claro en ambos idiomas: «fue muy muy feo, no voy a entrar en detalles, pero no le hace ningún favor ni al fútbol, ni al club ni a la sociedad. Fue muy triste y espero que no vuelva a suceder no solo en un campo de fútbol, sino en cualquier sitio». Ha añadido que «es lamentable, hay que intentar erradicar estas cosas porque, en los años en los que vivimos, no pueden suceder cosas así».

La bola se está haciendo gigante, con el foco puesto en los insultos racistas que recibió Vinicius por parte de varios aficionados de Mestalla. La Fiscalía de Valencia ha abierto de oficio una investigación y el Real Madrid va a denunciar el caso ante la Fiscalía General del Estado por posible delito de odio. Mientras tanto, el jugador sigue echando leña al fuego fuera del campo y ha manifestado que «en Brasil, España es conocido como un país de racistas«.