Real Sociedad - Valencia Imanol Alguacil: «A mí los partidos que son así de duros me encantan» Imanol reconoce el «gran trabajo» de su equipo, evita hablar del arbitraje y considera que en estos casos «lo importante es no encajar y no perder»

A Imanol Alguacil se le preguntó muchas veces por la actución arbitral y en todas y cada una de sus respuestas evitó echar más leña al fuego. «No voy a entrar a valorar el arbitraje. Esto es fútbol y nos tenemos que adaptar porque para los dos equipos ha sido igual», dijo. «A mí los partidos que son así de duros me encantan», recalcó. Sobre la expulsión de Aritz, explicó que su reacción «sobraba». Además, y siguiendo su discurso habitual, el técnico txuri-urdin reconoció que «cuando no ganas lo importante es no encajar y no perder, aunque no es lo que deseábamos porque yo soy sincero y lo que quiero es ganar siempre».

Ahora bien, llamó mucho la atención su reflexión cuando se puso el tema del liderato encima de la mesa. «Al final de la temporada van a estar arriba los cuatro de siempre. Eso es así. Y os lo digo ahora y os lo diré dentro de un mes o el año que viene si sigo aquí». Para Imanol, lo importante es que «tenemos 29 puntos y estoy muy orgulloso de este equipo. Lo único que nos falta es estar más acertados arriba de cara a portería».

Sobre el rival, el Valencia, el máximo responsable del vestuario realista subrayó que «es un equipazo que hoy ha hecho un gran trabajo defensivo» Por eso, Alguacil insistió en que «nosotros lo teníamos que hacer muy bien para poder ganar. Aún así, quedándonos con uno menos, hemos creado ocasiones como para sacar los tres puntos».

«Contento con el trabajo»

José Bordalás alabó el gran trabajo de sus jugadores y se mostró «contento» por el nivel de juego ofrecido ante «un gran equipo como es la Real». En palabras del técnico, «creo que podíamos haber ganado pero hay que valorar por bueno el empate fuera de casa. Es la línea a seguir».