Imanol ha querido alertar del peligro que encierra el partido de mañana ante el Sturm Graz. «Nos estaríamos confundiendo» , en alusión a que el partido está ganado antes de empezar. «Habrá un día que tengamos un momento de bajón. Podría ser mañana», ha advertido para añadir después que ve bien a los suyos. «Veo al equipo seguro y solvente. No le afectan las bajas ni el empate del otro día en el minuto 90».

El entrenador de la Real ha tirado de ingenio para dibujar la actual situación de su equipo que se mide mañana a otro que no sabe lo que es sumar en Europa y que arrastra una mala racha en su liga. «Estamos surfeando una ola de catorce metros (por los catorce partidos seguido sin perder). Cuando más grande sea la ola, más grande será el golpetazo, pero yo quiero surfear una ola de 25 metros, la de Portugal, aunque el golpe sea más grande».

Imanol no ha desvelado si va a alinear mañana a Remiro o Ryan. «Mañana lo veréis», ha dicho. En cualquier caso, pondrá al «mejor once posible» sin tener en cuenta lo ocurrido ante el Athletic. A Remiro le ve «muy bien. Cuando falla un delantero se va triste, pero cuando falla el central o el portero se lleva el daño a casa. Somos profesionales. Cuando hago fallos o pierdo, yo tampoco duermo. Él ha sido sincero. Habla bien de él. Le dije que estaba haciendo un gran año y le va a hacer mejorar».

No ha entrado en la convocatoria Guevara, con unas molestias desde el partido ante el Atlético y que hoy será sometido a pruebas, y sí está en la lista Isak, con una gastroenteritis, ha pasado una mala noche. «Ha mejorado y espero que mañana esté bien», ha confesado Imanol. El jugador el filial Olasagasti ha entrado por Guevara y no está todavía Oyarzabal.

Imanol espera «un partido similar al de la idea porque aunque no están en buena racha saben bien lo que quieren. Son agresivos, presionan, quieren jugar. Intentarán hacerlo bien más allá de las bajas. Para ellos es grande jugar contra nosotros porque somos los primeros de la Liga. Espero un partido duro pero como todos».

El mensaje tiene claro cuál es ante este partido. «Siempre estamos con lo mismo: hay que ganar sí o sí. Cádiz, Atlético, PSV, Mónaco... Recuerdo que al ganar la Copa, me vino el presidente y me dijo 'Ima, hay que quedar quintos'. Es fútbol profesional y lo veo así. Es importante pero quedarán otros dos partidos. No sabemos qué pasará pero por si acaso trataremos de ganarlo». Ha insistido en la misma idea: «Algún día se acabará nuestra racha y ellos pensarán lo mismos. No cambia nada. Jugando en casa, ellos son los que tienen cero puntos. Trataremos de sacar adelante el partido ante nuestro público«.

El entrenador todavía ve margen de mejora. «No paro de intentar evolucionar yo como entrenador y luego con el equipo, Estamos haciendo muchas cosas bien pero el otro día por ejemplo no nos atrevimos lo que habíamos planteado o solemos hacer. No por la presión del Athletic sino porque no se atrevieron hacer. Lo que sí estamos haciendo es adaptarnos a las circunstancias».

Le Normand, optimista

Le Normand ha asegurado que «el equipo sigue con muy buenas sensaciones. Estamos con una dinámica muy buena. Vamos a afrontar el partido como el resto: ir a hacer nuestro partido, ser agresivos en los duelos y sacar los tres puntos».

A la pregunta de qué valor se le da al partido ante el Sturm Graz, el central ha dicho que «si ganamos dependemos de nosotros, pero no cambia nada: queremos ganar todo y acabar primeros. No es fácil pero es la idea».

Espero un partido «muy parecido al jugado allí. No van a tener a su afición pero son duros, agresivos y meten intensidad. Dependerá de nosotros, buscando al hombre libre».

Él se siente físicamente con fuerzas: «El año pasado ya vimos lo que era jugar cada tres días, hay carga, pero hemos trabajando duro en la pretemporada para asumirlo. Me siento muy cómodo, trababajndo duro, para estar disponible cada semana».