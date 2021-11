Con dos botellas de agua a su lado e intentando pasar el mal trago tras la segunda derrota consecutiva, Imanol ha comparecido sin cambios en su discurso. La jugada del gol anulado por tocar en Mateu fue la más repetida, pero para los que no le conocían volvió a repetirlo.

«No voy a valorar, nunca lo hago y no lo voy a hacer hoy. No he preguntado a mis jugadores qué piensan. Preguntarme por mi equipo, no por Mateu. El tema arbitral es para otros», comentó.

Incluso hubo una última que le preguntaron si estaba disgustado con el colegiado y fue tajante. «Yo me enfado conmigo, no con las decisiones del árbitro».

Respecto a la valoración del propio partido, expresó que «hemos estado mejor en el juego, pero en el fútbol si no aciertas, no tienes nada que hacer. Tanto en la primera como en la segunda parte hemos hecho un gran partido y no tengo nada que reprochar al equipo. No se trata de ser mejores, esto se trata de ganar y estar acertados en las áreas y en eso el Espanyol nos ha ganado», argumentó.

El once alineado por Imanol no pudo ser el mismo de Mónaco, debido a las lesiones de Merino y Silva, además de la sanción de Aritz. «No es la primera vez que no está Merino ni Silva. No hay excusas, hoy –por ayer– tampoco las vamos a poner. No merecíamos esta derrota. Me hago responsable porque tenemos que mejorar si queremos darle continuidad a la racha de resultados que veníamos haciendo. Pero si no aciertas es más difícil», apuntó el oriotarra.

Sobre la jugada del gol perico, explicó que venía de una «ocasión clarísima y después, tras una pérdida, el equipo estaba ordenado. La vuelta de un jugador no era la correcta. Podíamos haber reducido espacios un poco más agresivos para dejarlo en fuera de juego pero estábamos organizados», matizó.

La Real suma una única victoria en sus cinco últimos partidos y si hay algo que le falta es el gol, al que recurre Imanol y piensa que llegará pronto. «No es la primera vez que sucede, el año pasado también tuvimos una racha parecida en las diez primeras jornadas. Voy a decir lo que pienso: este equipo genera y tiene hombres para hacer gol. Llegarán los goles». ¿El motivo? «Porque no es el pase correcto, otras porque no somos agresivos», finalizó.