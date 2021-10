Imanol Alguacil: «Hay que estar orgullosos, pero también ser humildes; nos estamos viniendo muy arriba»

Imanol Alguacil ha querido esta mañana mantener un discurso de prudencia ante el liderato del equipo y centrarse en las dificultades que se va a encontrar mañana contra el Celta. «Tienen un gran equipo, con una gran calidad arriba pero ya desde el año pasado demostrando también que defensivamente tienen otra actitud. Merecen tener más puntos. Si no los tienen no es porque no han jugado bien, sino porque no han acertado de cara a puerta».

El viaje de la Real a Vigo llega tras las buenas sensaciones transmitidas en el Wanda Metropolitano, pero Imanol ha advertido que «no podemos vivir de lo realizado. El partido contra el Atlético no cambia nada. Igual que cuando se pierde, intentas analizar los porqués y seguir evolucionando y progresando. Estamos muy contentos pero la cabeza ya está en el Celta. Si no le damos continuidad, no sirve de nada lo hecho hasta ahora».

Imanol ha recibido varias preguntas sobre el liderato y las opciones que puede tener la Real de dar grandes alegrías este año. «Nos estamos viniendo muy arriba. Ya lo sabéis, estamos ganando por detalles puntuales, no estamos sobrados. Contentos y orgullosos sí, pero sabiendo que no hemos hecho nada. No sirve tener hoy 21 puntos y perder los cuatro siguientes partidos. Igual dentro de cuatro jornadas todo cambia. Lo que el equipo ha hecho hasta ahora hay que decirlo, y subrayar el mérito, pero siempre con humildad. Hace años que no nos acercamos a 70 puntos».

«Vamos a tener tranquilidad y a ver si le damos continuidad a esto. De nada sirve decir ahora que vamos a pelear por no se qué dentro de veinte jornadas. Soy sincero. Esto no ha hecho más que empezar. Vamos a buena línea y la ambición es máxima, pero siempre, también los dos años anteriores. Vamos a disfrutar del momento porque no sabes lo que puede pasar dentro de un mes«.

No ha querido explayarse sobre el derbi del domingo contra el Athletic. «Yo lo tengo claro. Para afrontar el choque del domingo de la mejor manera, hay que ganar mañana, y además dando muy buena imagen, pero nos va a costar porque tendremos un equipazo enfrente. Voy a sacar el mejor once posible y luego ya llegará el domingo».