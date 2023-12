Imanol Alguacil: «El partido importante se lo ganamos a Marcelino»

Mikel Oyarzabal es la gran ausencia de la Real Sociedad en su visita mañana a Villarreal (18.30 horas). Imanol Alguacil le ha descartado, ya que el capitán ha sido aita esta misma mañana y el cansancio acumulado no le va a permitir estar ante el submarino amarillo. «Mikel no va a viajar», ha explicado Imanol Alguacil en su rueda de prensa previa al choque. «Han sido dos noches muy largas en el hospital y no está en condiciones de afrontar un partido oficial. Queremos que descanse, aunque mañana entrenará aquí, y ya le esperamos para el partido con el Inter del martes». El técnico oriotarra felicitó tanto a Oyarzabal como a su pareja Ainhoa. «Ha llegado Martín, un realista más, y es algo para celebrar».

Ante la ausencia del '10' la nota positiva llega de la mano de Carlos Fernández. «Si hoy acaba el entreno con buenas sensaciones estará para entrar y echar una mano. Ayer tuvo buenas sensaciones», ha comentado Imanol, mientras que cuando se ha referido a Momo Cho ha preferido ser más cauto. «Está cerquita pero no sabemos para cuándo. Los últimos pasos son los más complicados», apuntaba.

Ausencias en la Real Sociedad

Ante tanta ausencia, sobre todo de extremos con solo Kubo apto, se le ha cuestionado al entrenador realista cómo piensa recomponer su once. «Igual jugamos con 5-3-2 o 5-4-1 para contrarrestarles a ellos. Ya lo veréis mañana, quiero esperar un poco como están los jugadores en el entrenamiento de esta tarde. Tenemos el margen de poder echar mano de jugadores del filial como Dadie, Fiabema, Maguna o Pablo Marín. Ya veremos quién nos puede ayudar dependiendo de cómo está la gente», ha señalado.

Asimismo, ha tenido palabras muy emotivas para Martín Merquelanz, quien ha vuelto a vestirse de corto tras su última operación de rodilla. «Esa si que es una gran noticia», ha comentado. «Su vuelta sí que fue emocionante. Conozco a Martín desde hace mucho tiempo y sé por lo que ha pasado», confirmó. El plan de acción con el irundarra es «que vaya acumulando sesiones potentes para volver a coger sensaciones».

El cabreo del partido ante el Andratx

Ha reconocido el oriotarra que se le ha pasado «el cabreo» por el partido ante el Andratx. «Esto es así, ya es pasado. Hubo cosas que no me gustaron pero hemos pasado la eliminatoria y miramos hacia delante», reconocía. El nivel de exigencia con el equipo es máximo e Imanol rompe una lanza en favor de los suyos y del momento que vive el club y el equipo. «Somos los primeros que nos exigimos y aunque el día pasado pasáramos de ronda con apuros es una bestialidad lo que hace este equipo compitiendo en Liga, en Champions y en Copa. Ya veis el nivel aunque el otro día tuvimos minutos que no nos gustaron. Hay que disfrutar de estos momentos porque algún día un equipo de categoría inferior nos va a eliminar, o no se va a poder ganar algún partido», ha explicado. Imanol siguió con su discurso, apoyado en las declaraciones de alguien que conoce muy bien: «Y no lo digo yo. Lo dice Xabi Alonso ( en referencia a la entrevista que ofreció a Jorge Valdano), así que creo que estamos haciendo muy bien las cosas».

Imanol Alguacil repasó el gol de André Silva al Andratx, «que seguro que le va a venir bien y también los minutos que tuvo». Y habló de Alexander Sorloth, en las filas del Villarreal y duda para el choque. «Agradecerle los momentos y días que estuvo aquí, la manera de entrenar y por todo lo que nos dio. Siempre he defendido a Alex por todo lo que nos hizo crecer y este año al Villarreal le está dando un plus más. Ojalá que mañana no esté porque Alex con ganas y con el potencial que tiene, nos puede hacer sufrir», reconocía.

Elogia a Marcelino y recuerda a Aitor Zabaleta

Con todo, ha halagado la figura de Marcelino, técnico del cuadro amarillo al que la Real no ha podido derrotar en veinte partidos de liga -solo lo ha hecho en Copa-. «Es que es muy bueno, suele tener buenas plantillas y cuando coge los equipos a mitad de curso, como es este caso, los suele hacer crecer y les saca el máximo rendimiento. No tengo duda de que va a llevar al equipo arriba y por eso será que nos ha ganado tantas veces», afirmó.

Para terminar Imanol Alguacil ha querido tener un recuerdo para el 25 aniversario del asesinato de Aitor Zabaleta. «No es un día para celebrar sino para recordar. Hace 25 años se nos fue Aitor y hoy ha nacido Martin, 25 años después. Dos realistas que llevan la camiseta y el escudo y que seguro que nos van a apoyar allá donde estén», concretó.