Sigue en directo la rueda de prensa de Imanol Alguacil

13:42Kubo y Silva, ¿de inicio? Take lo tiene claro, me conoce a mí, ve el compromiso que hay, sabe lo que le ha dado estar en el equipo y seguramente ir al Mundial. El más que nunca lo sabe. Muy buenas noticias... y qué te voy a decir de David. Dice que no le importa volver a lesionarse teniendo semanas después para recuperar. 13:39Calendario. Para mí todos los partidos son importantes. Mañana veremos otro Valencia, no tiene nada que ver con el Valencia de los últimos años. Gattuso lo ha cambiado todo desde el punto de vista de la intensidad. Es un rival muy, muy dificil, y han perdido muchos partidos por un gol. Para ello tendremos que luchar desde el principio y, sobre todo, luchar desde el primer minuto. Tienen una gran plantilla, con jugadores de mucha calidad. Cavani no vendrá, pero Marco Andrade entrará, también Hugo Duro... será un partido difícil. 13:37Kubo y Silva, recuperados. «Son la mejor noticia posible. Eso quiere decir que los jugadores tienen un gran compromiso con el equipo». 13:36 Comienza la rueda de prensa de Imanol Alguacil. 13:36 Los de Imanol acumulan dos derrotas consecutivas en liga (1-0 ante el Valladolid y 0-2 ante el Betis), de ahí que mañana buscarán acabar con esta mala racha de resultados en el campeonato doméstico. 13:34 Para ello, mañana deberá vencer al nuevo Valencia de Gennaro Gattuso, que se mantiene en mitad de tabla con 15 puntos, siete menos que los txuri-urdin.

13:32 Tras doce jornadas disputadas, la Real se mantiene quinta en la clasificación general. El Atlético -tercero- y el Betis -cuarto- apenas están a un punto de los txuri-urdin, de ahí que una victoria ante el conjunto ché les permitiría mantenerse en la pelea por los puestos Champions.