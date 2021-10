Sigue en directo la rueda de prensa de Imanol Alguacil

13:21 Finaliza la rueda de prensa de Imanol Alguacil. Gracias por acompañarnos. 13:19 Sobre Sorloth: "Es un jugadorazo aunque no esté al 100%. Lo podíamos manejar en diferentes posiciones porque es muy hábil técnica y tácticamente y se puede compenetrar con cualquier jugador" 13:18 "Estamos en una buena línea. Ambición máxima, pero como siempre. Disfrutemos del momento porque nunca sabes lo que puede pasar dentro de un mes" 13:16 "Nos estamos viniendo muy arriba. No estamos ganando sobrados. La diferencia es pequeñísima. No hemos hecho nada, es la jornada 10. No sirve de nada tener ahora 21 puntos y luego perdamos los siguientes 4 partidos. Hay que tener tranquilidad y veremos si somos capaces de dar continuidad" 13:15 "Para afrontar el partido del domingo tenemos que ganar mañana. Nos va a costar. Mañana voy a sacar el mejor once posible" 13:13 "Si analizas la trayectoria de los cuatro equipos grandes durante las últimas temporadas siempre están cerca de los 80 puntos. Nosotros no. Hay que estar orgullosos de lo que hemos hecho ahora, pero queda una barbaridad. No es frenar la euforia, el aficionado tiene que disfrutar de este momento"

13:12 "No es más fácil jugar contra el Celta. Durante un partido hay fases para todo. Hay veces que un equipo te presiona muy arriba y abierto, pero luego se repliega atrás. Creo que hemos demostrado que independientemente lo que haga el rival, somos capaces de ser competitivos"

13:11 "Son los pequeños detalles los que marcan un partido. No hay rival fácil y se está demostrando en cada jornada. Pocas veces un equipo pasa por encima del otro" 13:10 "Es un rival muy difícil de batir, con muy buenos jugadores. De medio campo para arriba tiene un nivel muy parecido al nuestro. Un gran entrenador que dota al equipo de una agresividad importante. Tienen pocos puntos porque han estado desacertados de cara a gol" 13:09 "Este equipo es tan rico tácticamente, tiene jugadores que se adaptan a diferentes posiciones que da opción de realizar diferentes dibujos. Siempre lo hacemos. Tengo jugadores muy inteligentes y muy buenos y así es más fácil" 13:08 "Barrenetxea tiene buenas sensaciones, hoy va a hacer su primer entrenamiento y no estará disponible mañana. Oyarzabal mañana no estará pero posiblemente el domingo puede que llegue. Si todo avanza como pensamos. Martin Zubimendi entrena con el equipo hoy y puede que entre en la convocatoria. Diego Rico lleva varias semanas entrenando a buen ritmo, incluso igual hasta lo meto en la convocatoria, quizá no para jugar pero si para que esté con el equipo. Asier necesitamos algo más de tiempo" 13:03 "Mikel está dando pasos. Si tiene buena progresión igual llega al domingo. Hoy entrena seguro Zunimendi y es probable que llegue mañana. Illarra sigue con su proceso y seguirá fuera"

