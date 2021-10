La ausencia a última hora de Mikel Oyarzabal en la lista de convocados contra el Mallorca por lesión ha acaparado la atención en la rueda de prensa que ha ofrecido Imanol Alguacil este viernes. «Parece que tiene una posible rotura en el isquio. Esta tarde le hacen una resonancia», eran las primeras palabras del técnico en relación al jugador.

«Ha sido en el entrenamiento de esta mañana. Hemos estado controlando la carga y hoy tenía buenas sensaciones, pero hoy su cuerpo ha dicho basta. Esperemos que no esté mucho tiempo de baja», ha indicado Imanol a falta de que el servicio médico emita un parte de la lesión de Oyarzabal.

«Nunca vamos a saber las causas de su lesión. Cuantos más partidos, más carga y más probabilidad de caer lesionado», ha señalado el entrenador guipuzcoano, que ha revelado que la gestión de esta semana ha estado muy cuidada. «Él demandaba hacer mucho más. Ha sido en una acción aislada. En una jugada de centro y remate. Si no le da al balón, no se lesiona. Si de algo estaba cargado era de los gemelos, pero no de los isquios. Es la semana que más ha descansado. Esto demuestra que es persona y humano como el resto».

Preguntado sobre la repercusión de la baja de Oyarzabal, Imanol ha sido tajante: «Ninguna, para mañana no está. No voy a descubrir a Mikel. Si solo pensamos que solo vamos a ser capaces de conseguir los objetivos con él, nos equivocamos. Lo bueno de esta Real es que no depende solo de un jugador. Hay muchos jugadores diferenciales. Ahora se trata de que aparezcan otros jugadores. Este tipo de adversidades nos hacen grandes como equipo. No hay excusas y tenemos que pensar en sacar el partido de mañana».