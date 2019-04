Real Sociedad Imanol: «¿Por qué parece que nosotros no tenemos opciones europeas?» Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad. / LOBO ALTUNA Imanol Alguacil defiende de manera firme las aspiraciones europeas de la Real BEÑAT ARNAIZ Miércoles, 3 abril 2019, 14:26

Imanol Alguacil ha comparecido en la sala de prensa de Zubieta a un día de recibir en Anoeta al Betis (21.30 horas). Para el inicio del partido será importante que los jugadores no repitan el que hicieron en el Zorrilla el pasado domingo, y al respecto el técnico oriotarra ha deseado que «no le quiero dar más vueltas y cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. Pasó y espero que no vuelva a suceder».

Imanol se ha mostrado muy efusivo a la hora defender las opciones realistas de entrar en Europa. «Argi eta garbi», ha afirmado. «Veo el vaso medio lleno. Los que están tres puntos por encima tienen unas opciones increíbles de entrar, ¿por qué parece que nosotros no las tenemos? Incluso los dos equipos que están por abajo tienen sus esperanzas». La Real Sociedad no está en una buena dinámica, y es quizás eso lo que frena a creer. «Sacar tres de quince puntos son hechos, pero hemos tenido opciones de ganarlos. Espero que la afición esté con el equipo, lo pido por favor», ha sentenciado.

Para el encuentro de mañana el entrenador txuri-urdin no podrá contar con Januzaj, que ha recaído de sus molestias en la rodilla izquierda. «Conociéndole a él seguro que volverá antes de lo que pensamos», se ha referido al belga. Preguntado por si Willian José está en condiciones de salir de inicio, Imanol, tras una pausa, ha respondido que sí. «Él está con ganas y en condiciones. Para nosotros es un jugador importantísimo y veremos lo que aguanta, pero no será por su falta de esfuerzo».

Sobre el Betis y el planteamiento que puede proponer la Real, ha valorado que «es difícil apretarles en campo rival los 95 minutos. El equipo en ese sentido es valiente y decidido. No sé si los 90 minutos, pero en fases y tramos del encuentro seguro que les apretaremos».

Cuestionado por la fiabilidad del equipo en Anoeta, ha respondido diciendo que «no me gusta hablar de números, pero hemos ganado al Athletic, Leganés, empatado ante el Levante y perdido ante el Atlético. Si no veis un equipo fiable lo entiendo, pero yo sí que lo veo». La Real Sociedad afronta dos partidos en cuatro días y la acumulación de minutos de algunos jugadores puede ser un problema, al respecto, Imanol ha dicho que solo piensa en el encuentro del Betis. «Los que no han tenido minutos han entrenado bien y el de mañana es el partido más importante. A ver si acierto con la alineación».

Por último, sobre la importancia de adelantarse en el marcador, ha opinado que «es importante, pero lo que importa es terminar ganando».