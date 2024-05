Imanol Alguacil: «Queremos ganar, ganar y ganar»

La Real Sociedad recibe este sábado a la UD Las Palmas en Anoeta (14.00 horas) con la necesidad de ganar, pero no porque la clasificación apriete, sino porque «jugamos en casa, delante de nuestra gente y porque hace tiempo que no le damos alegrías a nuestra afición», ha declarado este viernes Imanol en rueda de prensa desde Zubieta. El técnico tiene varias bajas, aunque también ha sacado sonrisas a los presentes. «Lo de Zubimendi parece poquito, también lo de Traoré y lo de Tierney. Creo que les podremos ver la semana que viene en el campo y podrían estar disponibles para Barcelona», ha lanzado.

Los de Imanol tienen cinco finales con cuatro de esos clubes siendo de los más potentes de la liga. «¿Calendario infernal? No creo. El calendario es duro al principio, medio y al final. Hay que jugar ante todos, da igual qué equipos sean. Empatamos contra el Almería que están descendidos y al Madrid le pudimos ganar». Entiende que el equipo de García Pimienta es un conjunto «durísimo. Sus números no son buenos las últimas semanas, pero han hecho méritos para sacar más puntos y meter más goles. Por falta de acierto de cara a portería no lo han hecho, más o menos como nosotros».

El técnico está apostando por Mikel Oyarzabal como delantero centro, dejando en el banquillo a dos futbolistas que llegaron a Donostia para marcar las diferencias y de momento no lo están haciendo. «¿Que por qué juega Mikel? Vosotros también entendéis de fútbol, no hace falta que te lo diga yo. Mikel de sobra ha demostrado es el jugador que mejor preciona, el que más carácter tiene, personalidad, futbolista que más goles ha hecho, tiene continuidad, el que mejor entiende el juego… Te daría mil razones2. Pese a ello, «eso no quiere decir que vaya a jugar Mikel. André está entrenando bien, Sadiq también, tengo que apostar por uno y estoy apostando por él», ha lanzado.

El oriotarra también ha querido poner en valor a otros futbolistas como Odriozola, aunque «le pido mucho más. Satisfecho a medias, sabe lo que le exijo, nos tiene que dar más para hacerse con la posición. Estaba el Real Madrid al otro lado, pero quiero mucho más de Odriozola». Preguntado por Becker, respondió que «estoy contento, una pena la lesión que tuvo. Para ser un fichaje de invierno se ha adaptado, no me ha sorprendido, lo conocía bien y puede aportar en muchos puestos; de segunda punta, en un sistema diferente, él solo, a las dos bandas se adapta, tiene experiencia, nivel, buen timming de desmarque, jugador que asiste... estoy contento con su trabajo».

Saca pecho de las últimas semanas

Si bien la Real Sociedad ha dejado escapar puntos valiosos, Imanol entiende que a todos los equipos les está costando ganar. «Leo que el resto están apretando. Quedan cinco partidos, pero si coges los últimos cinco, coges los equipos que van por detrás y han sacado menos que nosotros. Es importante porque jugamos en casa». Emuló a Luis Aragonés. «Queremos ganar, ganar y ganar porque tenemos entre ceja y ceja un objetivo, entrar en Europa y quizás el partido por eso se convierte en algo más importante».