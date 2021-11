Imanol Alguacil: «El camino de Osasuna con Jagoba está siendo impresionante»

La Real Sociedad, el líder actual de la competición, visita El Sadar mañana para enfrentarse a Osasuna (18.30, Movistar La Liga). Imanol Alguacil, consciente del momento del rival, ha asegurado que «va a ser un partido muy peleado. Aunque en casa no hayan conseguido puntos, están en un gran momento. Me alegro por Jagoba y Bittor, es un equipo que me gusta. No va a ser un partido sencillo, pero no hay partidos fáciles». Aún y todo, espera repetir lo de «hace dos años, que hicimos un partido bueno y estaba lleno. A ver si mañana sale bonito para la afición y traemos la victoria». Espera un encuentro con pocas similitudes al derbi contra el Athletic. «Habrá momentos y fases en las que se pueda parecer. Nosotros no vamos a ser los mismos, que estuvimos dubitativos y no nos atrevimos ante el Athletic, los dos apretamos fuerte», ha indicado.

Para el entrenador txuri-urdin «es difícil entender» un Osasuna sin Arrasate. «Le imprime experiencia y su camino está siendo impresionante, no es casualidad, y por detrás hay mucho trabajo», ha alabado el oriotarra. «El Sadar es un fortín y no es normal que hayan conseguido más puntos fuera que en casa. Eso indica que hay mucha igualdad». En un análisis más táctico, ha expresado que es un «equipo agresivo a la hora de presionar, con ideas claras. Algunos dicen que no tiene calidad, pero tienen jugadores de mucho nivel. En las bandas son rápidos y técnicos y llegan con mucha gente al área. Es un equipo trabajado». En cuanto a Mikel Merino, simpatizante del club rojillo, ha comentado que «no necesita motivación, siempre lo está. Estamos motivados todos por ser el siguiente. Es un derbi, nos gusta ganar. Hay que respetar al rival que está en un gran momento».

Bajas y recuperaciones

El parte de guerra de la plantilla va disminuyendo, aunque sigue sin entrar el capitán Oyarzabal. Tampoco están disponibles Illarra y Guridi, a los que se ha sumado la baja Zubeldia. «Una pena por Igor, que desde hace tiempo está con el dolor de pubis, hace lo que puede, lo tenemos entre algodones. El jueves recayó y no estará para mañana». Lo positivo es que «Guevara tiene buenas sensaciones y entra. Vamos 21 jugadores con ganas e ilusión», ha anotado. «Estoy convencido que dentro de un mes, como os dije, tendremos menos lesionados. Muchos equipos están teniendo una barbaridad de lesionados».

El equipo realizó 30 ocasiones ante el Sturm Graz, pero no fueron suficientes para ganar. «Sabemos que se está hablando mucho de la puntería, pero hace tres años fuimos el tercer equipo que más goles marcó y el año pasado el quinto. Este equipo tiene gol y seguro que llegarán». Como ejemplo, puso el de Vinicius JR, del Real Madrid. «El año pasado no tenía gol y ahora es el que más goles y asistencias lleva. Son rachas, más menos, el equipo genera ocasiones». La situación que atraviesa el equipo para Imanol es «muy buena e increíble. Ojalá sea esto una mala situación, con posibilidades de ser primeros al acabar la liguilla en Europa y compitiendo en la Liga. Cada partido lo afrontamos como si fuera una final. A veces acertaremos y otras no», ha apuntado.

«Estamos como tiros»

Sobre el desgaste físico que acarrea jugar cada tres días prácticamente, ha señalado que también «lo están notando los grandes. Ni yo ni el equipo nos paramos a pensarlo. Estamos como tiros. El equipo tiene claro lo que quiere hacer y lo hace todos los partidos. Los jugadores se dejan la vida por este escudo. Solo hemos perdido uno y vamos a intentar seguir en la misma dinámica». Por último, ha felicitado a Le Normand por el premio que recibió ayer como mejor jugador de octubre en La Liga. «Se lo merece, pero el trabajo no es solo de él, sino de toda la defensa».