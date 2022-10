Imanol lamenta que «el campo no está en las mejores condiciones»

Europa League - Real Sociedad Imanol lamenta que «el campo no está en las mejores condiciones» El entrenador de la Real espera «un partido complicado como lo son todos en Europa» y anuncia que no podrá contar con Sorloth por culpa de una gripe

No hay partidos fáciles en Europa, ni ante el colista del grupo. Imanol lo tiene claro y este miércoles ha avisado en rueda de prensa que «tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar. Me espero un partido complicado como lo son todos en Europa». Además, no se fía de la mala dinámica que atraviesa el Omonia. «Tienen nuevo entrenador y