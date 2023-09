Imanol Alguacil: «Nuestro partido de Champions es el del Getafe»

La Real Sociedad retoma la Liga este domingo (14.00 horas) contra el Getafe, aunque Imanol Alguacil le ha otorgado una consideración superior al encuentro. «Nuestro partido de Champions es contra el Getafe», ha lanzado el técnico este viernes en rueda de prensa y se ha justificado diciendo que «si el año que viene queremos volver a la Champions tenemos que ganar partidos como el del domingo».

«Al acabar el partido contra el Inter ya estaba hablando con los jugadores en el vestuario del partido del Getafe, el chip lo tienen cambiado desde entonces. Al aficionado le va a costar más generar el ambiente del miércoles, pero es el que me gustaría que se viviera en todos los partidos. Ojalá este domingo tengamos el mismo ambiente, es superimportante que estén así porque son el motor de este equipo», ha destacado el oriotarra.

A pesar de que esta mañana no han entrenado con el grupo Martin Zubimendi, Kieran Tierney y Arsen Zakharyan, el entrenador blanquiazul confía en contar con los tres para el choque liguero. Sobre el donostiarra ha indicado que «cuando había dudas con él fue para el partido del miércoles, porque venía de un proceso grupal. Estaba bastante peor contra el Inter que ahora».

Imanol ha subrayado que «estamos preparados para jugar cada tres días. Los equipos de Champions es lo que hacen. Muchas veces no hacen ni cambios en los partidos. Si nos queremos comparar con los de Champions, es lo que hacen. Espero ver a la misma Real que en los últimos dos partidos».

Ha sido preguntado por André Silva y el míster guipuzcoano ha contestado que «quiero esperar. Le veo con otra cara y otra manera, va dando pasos. Está lejos de su mejor versión, pero es un jugador diferente, especial, pero vamos a esperar».

Imanol se ha puesto más serio al ser cuestionado por la aportación de los jugadores que salen desde el banquillo, después de que el equipo haya visto resentido su rendimiento en las segundas partes en este inicio de temporada. «No hay debate», ha replicado contundente.

Elogios a Bordalás

Sobre el Getafe, el preparador txuri-urdin ha considerado que «hace muchas cosas bien, tiene 7 puntos, perdió contra el Madrid y Girona. Tienen jugadores atrevidos y versátiles que tienen las cosas muy claras. Tienen un buen entrenador y son buenos como equipo. Siempre se habla de lo rocoso que son, pero tienen un equipo bien trabajado que sabe lo que hacen en todo momento». Sobre Bordalás, Imanol ha valorado que «cada entrenador le da un carácter diferente al equipo y está claro qué carácter le da a su equipo. Siempre he elogiado su trabajo porque siempre saca mucho rendimiento a sus equipos. Respeto mucho su labor».

Por último, el técnico ha valorado el estado de Odriozola, que debutó el pasado miércoles contra el Inter. «Estuvo totalmente perdido, pero no por la posición, por el tiempo que lleva de no haber jugado y no sentirse jugador», ha reconocido. «Vamos a tener que tener paciencia con él para que encuentre su mejor versión», ha concluido.