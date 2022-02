Imanol Alguacil | Entrenador de la Real Sociedad «Si alguno me vio hundido, sigo igual de orgulloso» El técnico oriotarra no se sale del guion habitual, agradece la fidelidad de la afición y repasa la lista de un parte médico que cada vez aumenta en número

Como si nada hubiera pasado antes. Así es como se mostró Imanol en la foto de la rueda de prensa postpartido tras la victoria ante Osasuna. «Somos tan ambiciosos que nos da igual de dónde vengamos, siempre pensamos en mejorar, en seguir creciendo y ser mejores. No me cansaré de repetirlo. Si alguno me vio hundido, no era verdad. No cambió nada la eliminación ante el Leipzig, estoy orgulloso de este equipo. Hoy –por ayer– otra vez lo ha demostrado. Lo que hemos vivido con más de treinta mil personas quiere decir que gran parte de los aficionados están contentos y orgullosos de lo que están viendo de este equipo», apuntó en sus primeras palabras.

Urgía ganar, pero no fue más especial. «Siempre tenemos el deber de ganar. Veníamos de resultados negativos y no hemos estado afortunados. El Leipzig nos dejó fuera por poco, sigo igual de orgulloso», insistió. Una vez más, tiró de cantera para sacar el encuentro, algo que no quiso dejar pasar por alto. «Por eso soy entrenador de la Real y creo en la cantera de Zubieta, es nuestro motor. Acarreamos mucho cansancio porque llevamos dos semanas de mucha tralla. La actitud del equipo y de la afición ha sido buena, aunque perdimos el otro día», anotó.

El resultado no varió al de otros encuentros en el Reale Arena esta temporada: 1-0. «Podíamos estar mejor, pero hay que darle mucho valor. Otra vez portería a cero. Hemos tenido nuestras opciones, no hemos matado el partido y si lo dejas vivo ante Osasuna, que es el equipo que más centros y gente acumula en el área, sufres, pero lo hemos defendido bien», dijo. Le pareció raro ver al conjunto rojillo «tan poco presente en campo realista en esa primera mitad. Hemos tenido la opción de marcar el segundo y no hemos acertado. Vamos a ver el peaje porque está siendo brutal el cansancio de los nuestros», apuntó.

Repasó el parte médico y sorprendió por lo de Merino. «Ha jugado toda la segunda parte con una fractura en el dedo del pie. Esa es la gente que quiero yo en el equipo. Vamos a esperar cuántos estamos sanos. Aihen ha caído, Rafa también», explicó. Se marchó «muy contento por el gran trabajo de Asier, no es fácil después de tanto tiempo. Había que jugar con personalidad y no hay ninguno como él». Y sobre Nais, aclaró que «tenemos buena química y es un jugador diferencial».