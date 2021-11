Europa League Imanol Alguacil: «Las hemos tenido de todos los colores» Imanol no se resigna por el empate y augura que «si mantenemos este juego ganaremos al PSV y Mónaco y quedaremos primeros de grupo»

A pesar del empate, Imanol transmitió que la Real Sociedad hizo «seguramente el mejor partido de la temporada. A mí me ha encantado». Se mostró muy contento con todo lo que sus jugadores hicieron sobre el césped, del que apuntó «que ha aguantado muy bien» teniendo en cuenta el chaparrón que cayó durante gran parte del encuentro.

«Por la derecha, por la izquierda, por el centro, llegando a línea de fondo, desde fuera... Las hemos tenido de todos los colores», expresó el oriotarra sobre los 30 remates que hizo su equipo, que no pudo encontrar una explicación a que el marcador tan solo señalara un gol al lado del escudo txuri-urdin. «Algunas veces era el portero, otras el defensa desde debajo de la portería... Sin desmerecer al rival, han tenido un poco de suerte», declaró.

Imanol tiene claro que «los goles llegarán. Lo importante es generar». Recordó que «el año pasado generando bastante menos hacíamos más goles». No tiene dudas del potencial anotador de la Real Sociedad, si bien subraya que es importante que no les entre la ansiedad a jugadores «como Portu, que aún no ha marcado» ya que, tarde o temprano, «a este equipo se le van a caer los goles».

También hubo empate en el otro partido del grupo entre el Mónaco y el PSV, por lo que la clasificación sigue siendo la misma, pero con una jornada menos por jugar. De todos modos, Imanol es muy optimista no sobre las opciones de estar entre las dos primeras posiciones, sino también sobre pasar directamente a octavos de final. «Hay que ser capaz de hacer este partido, y es difícil, pero este equipo lo puede hacer contra el Mónaco y el PSV. Si mantenemos el juego ganaremos los dos partidos y quedaremos primeros», auguró.

El entrenador ya piensa en El Sadar, «otro partido difícil por el buen momento en el que están ellos» pero no está preocupado porque «este equipo sabe lo que quiere y cómo lo quiere y seremos competitivos».