Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido hoy en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana (21.00 horas) contra el Atlético de Madrid con un mensaje claro. «Nos estaríamos confundiendo si pensamos que los objetivos son los mismos. Hemos tenido un gran inicio. Buenos momentos donde se ha visto que somos capaces de ser competitivos pero como ya se ha visto hay partidos que nos ha costado sacar adelante».

Tampoco ha querido buscar excusas Alguacil con la diferencia en el tiempo de descanso que han tenido en comparación con su rival y ha sido tajante: «No podemos tomar eso como una excusa. Es lo que hay las cosas son así. Afrontamos este partido como un reto importante contra un gran rival que tiene un gran entrenador».

De cara al partido de mañana, el entrenador de la Real ha señalado que el Atlético «es un muy buen equipo que defiende y ataca muy bien. Si no hiciera las cosas bien no habrían quedado campeones de Liga». Para el encuentro Alguacil ha avanzado que «lo de Zubimendi parece que no es gran cosa y quizás esté disponible para el jueves». En esa línea, ha confirmado que «Mikel, Asier y Rico van bien, pero no están para el partido de mañana» y ha lamentado que «todavía es pronto» para Diego Rico. «Ha sido una lesión complicada y lo importante es que cuando juegue esté bien». No ha sido tan claro al ser preguntado por el puesto de lateral izquierdo. «Tengo muchas posibilidades».

Por otra parte, de Silva, que el jueves pasado jugó contra el Sturm Graz ha señalado que «quiero hablar con él para ver cómo está. Pero no tengáis duda de que si está bien jugará o bien de inicio o unos minutos».

Comparación con Simeone

Sobre la comparación con el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha ha mantenido que «estoy a años luz de Simeone. Lleva muchos años consiguiendo grandes cosas con el Atlético. Es cierto que lo que he conseguido hasta ahora es muy bueno y estoy orgulloso en ese sentido. Simeone es un espejo a seguir.

La de hoy ha sido la primera rueda de prensa presencial desde la pandemia, dejando un momento que ha provocado la risa de los periodistas. El entrenador txuri-urdin ha entrado en la sala y ha dicho sorprendido «uy que sorpresa , no me acordaba (que era presencial)».