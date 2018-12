Directo: Presentación de Imanol Alguacil como entrenador de la Real Sociedad

El Diario Vasco

Imanol: Ya se verá, no sirve de nada lo que yo diga ahora a nivel teórico. Está claro que en el Sanse llevamos un largo recorrido trabajando de una manera y eso es la base para que yo esté aquí. Eso es lo que se ha valorado para que yo esté aquí. A ver si soy capaz de darle continuidad pero en el primer equipo. Hay muchos jugadores que he tenido yo no hace mucho tiempo y eso me da más confianza aún porque entiendo que les puedo venir bien. Es un equipo joven y trataré de darles unas señas de identidad claras.