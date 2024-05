Imanol, se moja: las bajas de Zubimendi y Traoré, el interés del Atlético por Le Normand, y el toque a Odriozola

Imanol Alguacil ha comparecido este viernes en sala de prensa en la previa del vital duelo ante Las Palmas en el Reale Arena de este sábado (14.00). Un partido en el que desea retomar la senda de la victoria en casa y sumar de tres en el duelo de la jornada 34 de liga y con la vista puesta en Europa. Pero al margen de las lecturas propias de cara al duelo de mañana, las bajas del equipo y la cercanía del final de temporada y los rumores que rondan ya a los jugadores de la plantilla. De todo ello ha respondido en sala de prensa en Zubieta.

El técnico no podrá contar esta jornada con varios de sus jugadores titulares por lesión. Hamari Traoré, Martin Zubimendi o Kieran Tierney se encuentran en la enfermería, aunque Imanol confía en que no por mucho tiempo. El oriotarra espera contar con ellos en lo que resta de temporada: «Soy optimista. Te diría que si los tres evolucionan como esperamos, puedan entrenar con el equipo la próxima semana. Lo de Martin ha sido en el isquio poquita cosa; Hamari, en el soleo, que me pidió el cambio; y K.T. una recaída. Si los tres evolucionan bien estarán en el campo la próxima semana y si están bien, podrán viajar a Barcelona».

Acabamos de entrar en el último mes de competición y comienzan ya a surgir con fuerza los rumores sobre el futuro de algunos jugadores de la plantilla txuri-urdin. El interés de grandes equipos en varios de los puntales del equipo de Imanol parece claro y se prevé un verano de continuas idas y venidas de rumores y ofertas. Uno de los que entra en esas quinielas de rumores es el central Robin Le Normand. El internacional español parece ser uno de refuerzos de la lista del Cholo Simeone, y varios medios apuntan a ese interes. Imanol, de momento, ha sido claro: «Ni idea. Lo que tengo claro es que Robin es de la Real a muerte y está centrado en hacer historia con la Real Sociedad».

Imanol ha sido preguntado no solo por Le Normand sino por la posibilidad de que otros jugadores también estén pensando en esas posibles ofertas: «El jugador (Robin Le Normand) está a muerte con estos colores hasta el final y este año no está siendo diferente. Si fuera diferente, os lo diría. Aparecen muchos nombres, pero todos están implicados a muerte porque quieren hacer historia con el club y entrar en sus selecciones».

«A Álvaro le pido mucho, mucho más»

En el lateral derecho la Real seguirá sin poder contar en este partido con Hamari Traoré. Jon Mikel Aramburu vuelve a la convocatoria, y habrá que esperar si el técnico oriotarra repite en ese flanco con Álvaro Odriozola. Imanol tiene claro que debe pedir más al donostiarra en ese lateral diestro: «Estoy satisfecho a medias con él. Sabe lo que le exijo y sabe lo que tiene que aportar para hacerse con la posición. Satisfecho a medias el otro día. Volvía de una lesión y contra el Real Madrid. Pero quiero mucho, mucho, mucho más de Álvaro, y él lo sabe».

Imanol también ha querido dejar un mensaje de cariño hacia Natalia Arroyo, la entrenadora del equipo femenino que dejará el banquillo txuri-urdin al finalizar la temporada. «Darle las gracias por todo lo que le ha dado al futbol femenino y recordarle que ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Ojalá le ponga la guinda al pastel con la Copa», ha rematado el oriotarra.