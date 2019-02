Rueda de prensa Imanol: «Yo no he hecho nada, todo el mérito es de los jugadores y la afición» Imanol da instrucciones durante el Real Sociedad - Leganés. / J.M. López Imanol Alguacil, satisfecho por «haber sumado los dos primeros triunfos seguidos en Anoeta», saca pecho por el debut de otro jugador del filial IMANOL LIZASOAIN San Sebastián Sábado, 16 febrero 2019, 23:37

Imanol Alguacil todavía no sabe lo que es perder cada vez que ha pisado la sala de prensa de Anoeta en esta segunda etapa como técnico de la Real Sociedad. Este sábado entraba triunfal pero siempre humilde tras golear al Leganés en una gran segunda parte. «Yo no he hecho nada. Soy el que menos tiene que ver en esto. El mérito es de los jugadores y de la afición. Estábamos en deuda con ellos y hoy por fin hemos conseguido sumar los dos primeros triunfos consecutivos en Anoeta. Ya dije hace una semanas que si queríamos estar ahí arriba teníamos que empezar a sacar puntos en casa y hacernos fuertes aquí. Estoy realmente contento por la gran segunda parte que hemos hecho, pero creo que gracias a la primera, que quizá no ha sido tan brillante, hemos conseguido cansar al Leganés para esos segundos cuarenta y cinco minutos. Pese a la victoria de hoy no tenemos que confiarnos. No hemos hecho nada».

Como no podía ser de otra manera, Imanol Alguacil fue preguntado sobre su gran dinámica de resultados y el objetivo de meterse en puestos europeos. El oriotarra fue tajante. «Girona y Girona. Ese es nuestro próximo objetivo. No miramos más allá».

Dio la sensación de que al equipo le costó entrar en el partido. En la primera media hora del Real Sociedad - Leganés ambos equipos sumaron infinidad de perdidas, pero la segunda parte fue todo un espectáculo para el aficionado. «Ya dijimos que no sería fácil y así ha sido, sobre todo en la primera mitad. Estoy contento también con la primera parte, aunque no cabe duda de que los goles han llegado en la segunda. Estoy muy contento porque he visto a mis jugadores disfrutar sobre el terreno de juego».

Januzaj fue uno de los mejores jugadores de la tarde y el propio Imanol Alguacil era consciente de ello. «Es cierto que Januzaj ha hecho un gran partido, como el resto de sus compañeros. Creo que todos podemos dar más y mejorar. Lo dije al coger al equipo, que necesitaba a todos mis jugadores al cien por cien. Vosotros sabéis mejor que nadie del potencial que tienen muchos jugadores de la plantilla».

El técnico oriotarra también tuvo palabras de elogio para Álex Sola, que debutaba con el primer equipo. «Le conozco desde hace mucho tiempo. Esta misma temporada ha estado a mis órdenes en el Sanse. Sabemos lo que significa para un equipo como es la Real Sociedad que debute un chaval que empezó en infantiles. Tenemos que estar muy orgullosos de eso. Estoy muy contento por él y la mejor noticia para mí es que ha sido el mismo Álex que siempre. El que yo conozco. No me ha sorprendido su rendimiento y sabía que el escenario no le iba a intimidar. Álex ha sufrido mucho conmigo en el filial y ha estado muchos partidos sin jugar. Hoy ha tenido su recompensa. Cuando Aritz me ha dicho que no estaba disponible no he dudado ni cinco segundos en alinear a Álex».

La posición de Zubeldia fue clave en el devenir del partido en palabras de Alguacil. «Era importante mantener el equilibrio en defensa cuando nos sumábamos en ataque porque sabíamos que ellos podían hacernos mucho daño en las contras, por eso hemos situado a Zubeldia entre los dos centrales. Así no nos han hecho tanto daño».