Imanol Alguacil: «Sin el empuje de la afición no hubiéramos podido ganar»

Imanol estaba feliz al término del partido después de ganar con uno menos no por el liderato sino por lo ofrecido por sus jugadores. «El liderato es lo de menos. Lo que me importa son mis jugadores a los que tengo que felicitar por el enorme trabajo que han hecho. Han sido capaces de sacar adelante el partido con un hombre menos durante toda la segunda parte y eso no es nada sencillo. Ha sido gracias a ellos y gracias al empuje de la afición. Sin ellos seguro que no hubiera sido posible. Toca disfrutar de la victoria y de este momento».

A la hora de analizar el partido, el entrenador de la Real consideró que «sabíamos que el Mallorca es un buen equipo, que juega bien. Si vas tarde, te pueden hacer mucho daño porque encuentran al hombre libre, pero sabíamos que con el manejo del balón les podíamos hacer daño y que íbamos a tener oportunidades. Ellos tampoco nos han hecho daño salvo en un par de centros y solo puedo estar satisfecho y orgulloso por la respuesta de los jugadores».

Imanol se felicitó por poder redondear la jornada con la vuelta de honor después de sacar los tres puntos. «Teníamos pendiente brindarle a nuestra gente el triunfo histórico logrado en Sevilla y por suerte lo hemos podido hacer después de ganar. Insisto en que es un día para disfrutar, para recordar siempre. Esta gente y los jugadores se lo merecen».