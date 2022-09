No hay partido fácil para Imanol Alguacil. Lo tiene claro y así lo traslada en la sala de prensa. «Valoro positivamente la victoria, siempre», destacó el técnico guipuzcoano. «Es la primera de la temporada en casa y llevamos seis de seis en Europa. No es fácil ganar en Europa y lo hemos hecho». En general el juego del equipo no fue bueno, no tuvo momentos de brillantez y el oriotarra lo achaca a que «evidentemente un equipo como el nuestro que propone, que lo intenta ante el Getafe o el Nicosia, cuesta. Ellos cierran líneas de pase, son agresivos, cortan jugadas... sabíamos que ellos no se iban a meter atrás y es lo que más cuesta, generar ocasiones». Imanol apenas media hora de haber terminado el choque tenía claro que «hicimos lo suficiente para ganar, como el otro día en Getafe». Eso sí, se acordó de los goles encajados en la ciudad madrileña y el de este jueves de Bruno. «Cuando regalas los goles del otro día y el de hoy es más complicado».

Los nubarrones se cernieron sobre el cielo txuri-urdin con el gol del Omonia, pero el entrenador blanquiazul vio brotes verdes en sus jugadores a pesar de que para la grada fue un jarro de agua fría. «Al equipo no le han entrado las prisas y los nervios, ha sido fiel y hemos podido sacar el partido», se congratuló.

Fue cuestionado por los pitos que se escucharon en las peores fases de juego, pero el capitán de la nave no duda de la tripulación que sigue al equipo en el Reale Arena. «En algún momento puntual puede haber algún desacuerdo pero el público de Anoeta es de lo mejorcito de España. Nunca voy a hablar mal del público porque siempre están ahí».

El entrenador realista alineó por primera vez en la temporada a Ander Guevara y el gasteiztarra no pudo tener mejor estreno con un golazo. «Voy a necesitar a todos y les veo entrenar todos los días, así que no me sorprende lo que hacen», dijo sobre Guevara y las otras novedades en el once como Illarramendi, Karrikaburu o Diego Rico. Sobre el golazo del medio centro, Imanol e alegró porque desveló que «no hago más que insistir que tiremos más desde fuera del área. Muchas veces intentamos llegar hasta la cocina y a veces nos se puede». A Imanol le parece complicado que «seamos siempre un rodillo», ya que los equipos «trabajan muy duro y es complicado ganar en la Liga y en Europa». Recordó que «es complicado dar continuidad a los resultados cada tres días y ahora nos viene el Espanyol que estará muy fresco».