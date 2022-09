Homenaje a Imanol Alguacil donde empezó todo

No hay nada tan gratificante como el reconocimiento de los tuyos. Imanol Alguacil sangra en blanco y azul pero antes de llegar a Zubieta sus primeros pasos en el banquillo fueron con el amarillo de Orio y el blanco y negro de Zarautz. Estos dos clubes costeros han realizado este miércoles un partido amistoso en Mendibeltz, terreno de juego oriotarra, que ha servido como homenaje al técnico realista por el título copero y su trayectoria en las últimas temporadas. Imanol está haciendo historia en la Real Sociedad y los dos clubes en los que dio sus primeros pasos hacia el profesionalismo se lo quisieron agradecer. Todo muy guipuzcoano. Con un acto sencillo y sentido pero que salió desde dentro del corazón del Orioko Futbol Taldea y del Zarautz Kirol Elkartea.

«Todo esto parte desde el ayuntamiento de Orio, que desde un primer momento quiso homenajear a Imanol por los éxitos logrados», cuenta Harkaitz Agirre, presidente del Orioko Futbol Taldea. Suele ser una práctica habitual desde el consistorio de la localidad costera, como se hace cada vez que cualquier tripulación arraunlari gana una bandera o algún deportista de la zona consigue un logro, que su gesta sea reconocida. «Llevábamos tiempo intentando hacer un reconocimiento a lo que ha conseguido Imanol en todos estos años, pero la dichosa pandemia no nos lo ha permitido hacer», explica Agirre. Todo esto lleva pergeñándose desde el 3 de abril de 2021, fecha en la que la Real elevó al cielo de La Cartuja la Copa del Rey. Pero el tiempo no pasa si es para homenajear y reconocer el trabajo de uno de los hijos pródigos de la villa amarilla. «Además de el homenaje a Imanol el ayuntamiento quería también hacer una especie de inauguración del campo de fútbol, al que se le puso la hierba artificial», cuenta el máximo mandatario del Orioko. «Y también por las restricciones debido a la pandemia del Covid no se pudo hacer. Con lo que se ha esperado hasta ahora y ayer por fin pudimos hacer ambas cosas: estrenar el campo de Mendibeltz y hacer el reconocimiento a Imanol».

No fue fácil encontrar una fecha, ya que «bien sabéis que Imanol anda bastante liado», dice entre risas Harkaitz Agirre. Se ha aprovechado el único parón que hay en Primera antes de que se dispute el Mundial para que la agenda de todos pueda confluir. Agirre insiste en que «hemos hecho un homenaje sencillo pero muy sentido, con el corazón. Ya conocéis a Imanol», indica el presidente, sabedor de que el técnico txuri-urdin no es amigo de la pompa y la parafernalia.

El actual entrenador del primer equipo blanquiazul ha saltado al campo en mitad del pasillo que le han realizado los dos equipos, las dos escuadras a las que entrenó antes de llegar a Zubieta. «Nos parecía un detalle muy bonito que estuvieran los dos equipos. Nuestra relación con el Zarautz K. E. es magnífica y creo que fue un acierto contar con ellos para el homenaje». El partido lo han disputado el Preferente del Orioko y el División de Honor Juvenil del Zarautz. Además, el acto ha tenido el simbolismo de que el entrenador del cuadro amarillo es el hermano de Imanol. Según cuentan, hace casi un año que no se veían y este miércoles han tenido la oportunidad de enfundarse en un abrazo. El campeón ha sido recibido en loor de multitudes.