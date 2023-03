Imanol Alguacil: «Contra el Elche tenemos que ganar sí o sí»

Imanol Alguacil lo tiene claro, la Roma ya es pasado y ahora lo importante para la Real Sociedad es centrarse en los trece encuentros que restan para conservar los puestos europeos, «el cuarto a ser posible», ha reconocido en la previa del partido de este domingo frente al Elche. «Ya se ha pasado el disgusto y nuestro objetivo actual es el siguiente partido», reconoce el oriotarra mientras recalca la importancia de lograr los puntos de casa. «Queremos ganar por fin delante de la afición y nos da igual qué equipo esté enfrente. Tenemos que ganar sí o sí. Ojalá que sea con buen juego, pero si no es así, lo importante es conseguir la victoria», ha añadido.

Consciente de la dificultad de la empresa, Imanol Alguacil ha insistido en «la buena racha» del Elche, equipo que para él «está dando muchos sustos últimamente«. Ganó al Villarreal y al Mallorca y se puso 2-0 arriba contra el Betis aunque terminó perdiendo, lo que demuestra que no nos lo pondrá fácil». Según el oriotarra, «pese a ir último tiene futbolistas de mucha calidad arriba, dos carrileros que aportan mucha profundidad y por dentro también es peligroso».

Preguntado por la racha de resultados de la Real Sociedad, Imanol destaca que «de momento estamos cuartos y lo que queremos es seguir igual antes de empezar la próxima jornada. Somos conscientes de que mañana hay que ganar sí o sí y para ello es primordial estar más acertados de cara a portería». Asimismo, el preparador txuri-urdin cree que «hasta ahora hemos hecho méritos suficientes para haber obtenido mejores números pero nos está costando marcar, pero si soy sincero también diré que habrá muy pocos partidos en los que el rival haya sido superior».

Cansancio acumulado

El duelo ante la Roma ha dejado secuelas físicas y, en ese sentido, Imanol no ha querido esconderse. «Lo vivido el jueves fue una auténtica batalla y eso quieras o no se nota y se acusa. Así llevamos los 3 años que llevamos jugando competición europea. Al final el jueves acabamos de jugar a las 11 de la noche y no hay tiempo material para recuperar por mucho que hagamos todo lo posible para que los jugadores descansen. Todos llegan mermados contra el Elche pero aún así lo daremos todo», explica.

Todo hace indicar que mañana en Anoeta habrá rotaciones. «Todos quieren jugar pese al cansancio, pero tengo que pensar en frío y sacar el once más competitivo. Habrá algunos de los del jueves, no sé cuántos, que repitan, pero nos da igual quién esté en el campo, lo importante es ganar».

Por último, el técnico de Orio ha querido felicitar a los convocados por sus respectivas selecciones «porque eso habla muy bien del trabajo que estamos haciendo. Sé que hay más futbolistas que han estado a punto de ser seleccionados y eso es para estar orgullosos». De momento, lo que no le preocupa es la presencia de Momo Cho con la sub-20 de Francia con la que podría jugar el Mundial en mayo. «Cuando llegue el momento tomaremos decisiones, pero creo que no podremos hacer nada si le llaman», ha concluido.