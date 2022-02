Imanol Alguacil «No nos dan explicaciones, merecieron ganar pero no así» Imanol felicita a los verdiblancos por el pase, lamenta no dar con la tecla y hace un balance de poca justicia «por lo ocurrido en todas las acciones del partido»

Rara vez se le había visto a Imanol en lo que lleva como entrenador de la Real como ayer tras el partido. Tuvo que llevarse la mano a la boca para evitar hablar del arbitraje. «En un partido tan equilibrado e igualado y con pequeños detalles que marcan tanto, no se puede hacer eso. En todas las acciones han estado favorables a ellos. No nos dan explicaciones. Sin duda, eso ha marcado el partido. El Betis mereció ganar pero no de esta manera, tenía que haber sido en condiciones normales y hoy no ha sido así y salimos muy perjudicados», admitió.

La lectura del partido, aun así, es clara y hay mucho que analizar. «Primero felicitarles a ellos por el pase a semifinales. También les he felicitado a los míos por el esfuerzo. Enfrente teníamos a un gran equipo, a nivel defensivo nos han obligado mucho, ofensivamente tenían un gran potencial, nos han superado en ocasiones y en acierto. Teníamos enfrente a uno de los equipos que mejor están», pronunció. A su vez destacó que «hasta ese 0-3 no estábamos tan lejos de poder competir. Me fastidia porque las hemos tenido. Ha salido todo al revés», afirmó. El oriotarra optó en sorpresa para algunos –no para él–, por poner a Guevara de titular en sustitución de Zubimendi. «Lo he puesto porque se lo merecía. Más allá de su cambio todo el equipo ha estado espeso, mejor dicho nervioso, y más dubitativo. Les hemos dado más opciones», aclaró el entrenador.

Mirando al futuro, insistió en que «no vamos a parar, intentaremos mejorar. El palo es gordo por el resultado, pero este equipo se va a levantar, hemos tenido actitud hasta los últimos diez minutos en este partido», finalizó.

Pellegrini, alegre

Pareció por momentos que el entrenador que había ganado la batalla táctica fue Imanol y no Manuel Pellegrini, que compareció con su rostro serio habitual, pero alegre por dentro. Preguntado por si fue su mejor noche como entrenador verdiblanco, aclaró que «estamos felices de estar en semifinales. No me gusta comparar situaciones, ha habido momentos positivos y negativos. Cuando se gana hay que celebrarlo con la mesura que corresponde, con ambición. No ha sido la noche más importante, queda otro paso para intentar conseguir algo», afirmó el chileno.

Se marchó satisfecho de volver a doblegar al rocoso conjunto txuri-urdin. «La dinámica del equipo es positiva. Este equipo viene mostrando regularidad desde enero del año pasado. Queremos seguir aspirando a lo que se pueda. Le hemos hecho frente a un rival directo en La Liga. Quedan partidos por jugarse. Es un momento importante, de alegría, no de euforia».