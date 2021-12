Imanol Alguacil: «No hay excusas, el Betis ha sido mejor y no hemos estado acertados» Imanol se marcha cabizbajo del Villamarín y afirma que «tras el segundo gol no me ha gustado cómo ha estado el equipo, se ha roto»

La cara de Imanol Alguacil en sala de prensa reflejó a la perfección lo ocurrido en el Benito Villamarín. A veces sonríe ante las derrotas y se muestra orgulloso de lo visto en el encuentro, pero no fue el caso este domingo. Le preguntaron si la victoria del pasado jueves ante el PSV pudo pasar factura en lo anímico, pero él fue claro. «No hay excusas, el Betis ha sido mejor y han estado más acertados en el área».

Para el oriotarra el primer tiempo «no fue igualado, merecíamos bastante más por ocasiones y por juego. Hemos regalado el primer gol. En la primera ocasión que han llegado en la segunda parte se han puesto 2-0». Es cuando Imanol ha dejado de gustarle lo que veía sobre el césped. «El equipo se ha roto y no me ha gustado cómo ha estado el equipo. En esos momentos es cuando hay que demostrar la fortaleza del equipo y no lo hemos hecho», apuntó.

Si ante los neerlandeses hubo un festín de goles, esta vez «no hemos acertado de cara a portería, sobre todo en esa primera parte. Hemos cometido un error muy grave sin que ellos hicieran apenas nada. Ese gol lo hemos encajado bien e incluso hemos tenido ocasiones para igualar el encuentro y no hemos sido capaces», insistió.

Pellegrini, «muy satisfecho»

Al otro lado, minutos después de que pasara el oriotarra, se mostró el otro técnico, Manuel Pellegrini, con poca euforia por fuera, pero no es habitual verle así, ni aunque su equipo vapulee al rival. «Estoy contento por sumar los tres puntos y ganar en casa en un estadio absolutamente lleno. Cerramos un año brillante en el Villamarín. Me alegro por la gente que haya disfrutado», fueron las primeras palabras del ingeniero chileno.

Respecto al análisis y lectura del encuentro, explicó que «después del primer gol, un gran equipo como la Real mantuvo la posesión pero hicimos un segundo tiempo brillante a un alto nivel, tanto en la ejecución de los goles como en la defensa, fuimos muy sólidos», comentó.

No obstante, no se mostró del todo satisfecho por cómo transcurrió el partido. «No me gustó jugar así la primera parte, pero aún así mantuvimos la concentración y la capacidad defensiva para que no nos marcaran goles».

Al chileno le preguntaron por Juanmi, máximo goleador del Betis y pichichi nacional, pero prefirió enfocarse en el conjunto. «Juanmi trabaja mucho y siempre me gusta que los partidos los decidan las actuaciones individuales. Está en un gran momento, pero también Álex Moreno, Bartra, Canales, Fekir, Willian José... todos hicieron un gran partido y estamos involucrados en las tres competiciones».