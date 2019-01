Vestuarios Imanol Alguacil: «Los jugadores y la afición se merecían este triunfo» Imanol Alguacil da instrucciones durante el partido. / Lusa El entrenador de la Real Sociedad destaca el gran trabajo físico de sus hombres y asegura que «esta victoria nos permite mirar hacia los puesto de arriba» IMANOL LIZASOAIN Martes, 15 enero 2019, 00:06

Imanol Alguacil comparecía ayer por primera vez en la sala de prensa de Anoeta en este 2019. Lo hacía todavía con el sufrimiento en el cuerpo, pero con una cara que rezumaba satisfacción por la victoria lograda ante el Espanyol. «Solo habíamos ganado un partido en Liga en casa esta temporada y el aficionado y los jugadores se lo merecían. Han hecho un gran trabajo y estoy muy orgulloso de mis jugadores. Lo han dado todo en el campo y a veces acertarán y otras se equivocarán, pero lo que quiero de mis hombres es que se dejan todo en el verde, como llevan haciendo en cada partido. LaLiga está más apretada que nunca y ganar partidos es una tarea realmente complicada. Esta victoria nos da cierta tranquilidad, pero dentro de pocos días tenemos un nuevo partido y no podemos relajarnos».

La Real desperdició una renta de dos goles, algo que no gustó al técnico txuri-urdin. «Ha sido una pena que no hayamos podido darle continuidad a esos dos goles. Me ha hecho daño perder esa renta porque el Espanyol tampoco nos había generado muchas ocasiones de gol. En el segundo tiempo hemos hablado en el vestuario y hemos incidido en las cosas buenos que habíamos hecho en la primera mitad y estoy satisfecho por cómo ha saltado el equipo al campo en la segunda parte.

La Real se encuentra a tres puntos de los puestos europeos y esa es una de las mejores noticias en el entorno txuri-urdin. «Vamos a ir día a día. Pensad lo que hubiese pasado si no logramos la victoria en el Santiago Bernabéu y hoy también hubiésemos perdido. Estaríamos en los puestos que todo el mundo sabe. Bien es cierto que estas dos victorias nos insuflan algo más de ilusión para llegar a eso puestos de arriba, pero lo que tenemos que hacer es darle continuidad a estas victorias».

Hubo varios jugadores que destacaron sobremanera ayer en Anoeta. Willian José y también Aihen Muñoz. Alguacil solo tuvo buenas palabras para el delantero brasileño y el lateral de Etxauri. «Lo que menos me importa de Willian José son sus goles. Le doy más valor al trabajo que hace por el equipo y al compromiso que tiene. Obviamente si hace goles acompañado de todo esto, mucho mejor para él y para nosotros. Aihen también ha estado muy bien y si he apostado por él en el once titular es porque le veía fino. He tenido que hacer varios cambios en la alineación por la carga de trabajo de estos últimos días. En el Villamarín y en el Santiago Bernabéu mis jugadores terminaron muy cansados, de ahí los cambios en el once».

El debut de Roberto López

Otra de las notas positivas fue el debut de Roberto López. «Ha tenido una noche difícil porque le ha tocado jugar cuando peor lo estábamos pasando, pero de todo se aprende y este tipo de situaciones le harán crecer como jugador. Estoy muy contento por él y por todos los canteranos que han jugado y han conseguido esta victoria tan importante», concluyó Imanol, quien ya tiene puesta la mirada en el choque de Copa.