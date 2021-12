Reacciones Imanol Alguacil: «A este equipo se le tiene que exigir el máximo, no ganar todos los partidos» El Imanol más bromista fue eclipsado por la figura más reivindicativa del oriotarra, que ofreció a su equipo un plan diferente para ganar al PSV

Imanol Alguacil bromeó tanto a la entrada como a la salida de sala de prensa de Anoeta tras la victoria de la Real ante el PSV Eindhoven: «¿Dónde está la copa? No nos han dado ninguna», en referencia al término 'final' que se ha utilizado, mayormente por los medios de comunicación, para categorizar el partido contra el PSV Eindhoven.

La gran novedad en la hora previa al enfrentamiento fue la posición de Igor Zubeldia en el centro del campo de doble pivote junto a Zubimendi. El entrenador txuri-urdin transmitió que «les he hecho ver a los jugadores que esta era la manera para ser capaces de ganar». Pero no quiso acaparar los elogios el técnico. «Una cosa es la idea y otra, lo que hagan los jugadores, y han estado espectaculares. Ha salido bien porque los jugadores han trabajado muy bien».

Pero además de un Imanol bromista, también hubo un Imanol reivindicativo ante las dudas que podían haber surgido sobre el equipo tras los resultados más recientes. «No entiendo a los que tenían dudas del equipo y del trabajo que está haciendo. Tanto contra el Espanyol como contra el Real Madrid, en la primera parte el equipo hizo un partidazo, pero lo que no podemos pretender es que la Real Sociedad gane todos los partidos y que los gane siempre jugando bien, siempre siendo mejor que el rival, siempre quitándoles la pelota, siempre haciendo más ocasiones, siempre siendo más efectivos... Somos la Real Sociedad, acabamos de terminar un partido contra el PSV jugando con nueve canteranos. Tenemos que dar valor a eso. Si no damos valor a lo que está haciendo el equipo, yo me estoy perdiendo algo, y creo que algo entiendo de fútbol».

Y continuó su alegato. «A este equipo se le tiene que exigir el máximo, pero el máximo no puede ser ganar sí o sí todos los partidos al Granada, al Real Madrid, al PSV, al Mónaco, al Cádiz, al Mallorca o al que toque. Lo que se le puede exigir es trabajo y ambición, y este equipo lo tiene y seguro que el aficionado está tan orgulloso».

Preguntado por si tiene alguna preferencia sobre el rival de los dieciseisavos de la Europa League, no se salió del guion y no dio ningún nombre: «Nos da lo mismo. Sabemos que el que toque será un rival de un nivel impresionante. Pero iremos con toda la ambición porque hemos demostrado ser competitivos ante un rival de la entidad del PSV». Pero eso será en febrero, porque desde las 20.40 horas de ayer el Betis ya estaba en su cabeza.

Más reacciones Mikel Oyarzabal «Ha sido un día bonito pese a la lluvia» «Hemos hecho otro juego y se ha demostrado que somos capaces. Hemos aguantado más en bloque y hemos salido a la contra. Ha sido un día bonito pese a la lluvia, la gente ha estado aquí y se agradece. Va a haber rachas positivas y negativas, pero somos los mismos y a veces no sale. A la afición, decirles que nos animen». Igor Zubeldia «Estábamos muy tranquilos» Zubeldia, con una sonrisa de oreja a oreja, expresó que «estamos muy contentos. Sabíamos desde el principio que era un partido muy importante, pero estábamos muy tranquilos porque no era la primera vez que nos encontrábamos en esta situación. Podemos ganar a los grandes». Roger Schmidt, entrenador del PSV «La Real no ha sido mejor que el PSV» Schmidt se mostró contrariado. «La Real ha buscado los contraataques. ¿Tú crees que han sido mejores?», repreguntó a un periodista neerlandés. «Yo pienso que no. Hemos tenido más posesión, hemos controlado el balón y la Real no ha sido mejor».