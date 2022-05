Imanol Alguacil: «Emery es un zorro, pero yo un gitano de Orio»

Parece que Imanol Alguacil ha dormido bien esta noche. El oriotarra mostró su lado más bromista en la rueda de prensa previa al partido del Villarreal. La mejor noticia es que tiene «a todo el grupo sano, incluso Illarra, listos para jugar. No contaremos con jugadores del filial por la paliza del viernes, pero el resto están todos bien». El técnico necesita la mejor versión de todos sus pupilos para superar «a un Villarreal que está terminando el año como un tiro», avisa.

A los txuri-urdin les valen dos empates para conseguir puestos de Europa League. Si no caen mañana en La Cerámica ni el domingo ante el Atlético, serán sextos. Pase lo que pase, saca pecho del trabajo realizado hasta ahora. «Queremos ser quintos, ese es el objetivo, pero si quedamos séptimos al final habremos hecho un temporadón. ¡Mirar que dos equipos tenemos delante! Hemos estado peleando hasta el final contra el Atlético también. Está claro que queremos ser quintos», insistió. Y eso que Imanol no ha podido contar con Carlos Fernández, Monreal y últimamente con Oyarzabal o Barrenetxea. «No me quejo de nada, no me gusta la gente que llora y se queja. Yo no lo hago y el equipo tampoco. Hemos tirado para adelante con las adversidades y solo puedo felicitar a mis jugadores».

Ahora sí que sí, no hay vuelta de hoja. «Hemos jugado tantas finales este año que no sé cuántas llevamos. Es otro reto, un partidazo contra un equipazo, con un entrenador increíble. Están haciendo una gran liga, pero de momento van por detrás. La Champions de ellos ha sido increíble, han tumbado al Bayern, a la Juve y dominaron al Liverpool, tiene mucho mérito», apostilló.

Desde Castellón apuntan que Gerard Moreno, Danjuma y Yeremy Pino serán baja, aunque Imanol no se fía de Emery. «No me fio de Unai... es un zorro, pero yo soy un gitano de Orio. Que coincidimos en el filial, él por la izquierda y yo por la derecha. Que se lo digan a Etxarri, aprovecha todas las ventajas que da el fútbol para conseguir rendimiento», bromeó sonriendo el entrenador. «Es un grandísimo entrenador y da igual quien juegue porque tienen un plantillón, además, con Idiakez también han ganado un plus sobre todo en el ataque. Pero insisto, de momento, están por detrás». Defiende a ultranza el sexto puesto.

No adelanta el 'once'

Si en anteriores ocasiones avanzó que serían Silva y diez más, esta vez no hubo suerte, aunque habló de nombres propios como Isak, Le Normand o Portu. «Con Isak hablo mucho, a veces me meto con él, depende de cómo haya dormido yo. Está fastiado y dolido por todo lo que genera y no tiene premio, pero como Portu, mirad cómo celebró el merecido gol, me alegré un montón. Siempre lo he dicho, nunca pondré peros si lo intentan, y es un lujo tener a Isak».

El que será titular, casi con total seguridad, será Le Normand tras cumplir sanción. «Ese quería jugar el otro día incluso estando sancionado. Es lo que quiere un entrenador, ese tipo de jugadores con ese compromiso. Pero no solo Robin, el otro día Silva dio un recital, Merino igual... y no me olvido de los demás. Mat no viene jugando, Pacheco tampoco, Elustondo ha jugado menos cuando he apostado por Igor. Esos jugadores quiero yo», sentenció.