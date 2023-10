Imanol Alguacil: «¿Alguien tenía dudas de que ganaríamos 1-0 y sufriendo?»

Imanol Alguacil ha preguntado de forma retórica en la sala de prensa del Reale Arena si «alguien tenía dudas que ganaríamos 1-0 y sufriendo al Mallorca», en referencia a los cuatro victorias por la mínima que acumulan los txuri-urdin de manera consecutiva en su estadio ante los baleares. «Si el viernes dije que quizás merecíamos más en los partidos que habíamos jugado, hoy haciendo el peor partido en casa hemos conseguido ganar», admitiendo el mal juego de los suyos, sobre todo la primera mitad.

El oriotarra ha destacado que el equipo ha podido sumar tres puntos «de esta manera y con muchos jugadores que hacía mucho tiempo que no estaban en el once y con muchos cambios», como la inclusión de Zakharyan entre los titulares. «Ha tenido un par de situaciones buenas, trabajo defensivo... no ha sido su mejor partido, pero como el de todo el equipo. Ha cumplido con lo que le hemos pedido y seguro que irá a más. Estos minutos, aunque sean 45» al haber sido sustituido al descanso, «le van a venir muy bien».

Sobre los motivos de la mala primera mitad, ha dado su mérito al Mallorca, pero ha identificado otros factores. «Han hecho un trabajo defensivo brutal, no me acaba de convencer esa primera parte. Nos ha faltado atrevimiento y acierto, y para meter mano a un equipo tan bien trabajado hay que ser precisos y tener el día con el balón. Hemos cometido muhos errores en fase ofensiva que además han provocado alguna situación de peligro de ellos».

Por eso, y ante esa situación incómoda, se ha congratulado de haber acertado con su cambio de planteamiento al descanso. «Muchos que se han ido con la selección no estaban para salir de inicio. Hay que apostar por los jugadores que esén bien y aunque no hemos estado tan redondos, era importante que estos jugadores jugaran. Es un peaje que debemos pagar para que en el futuro estemos mejor».

Take Kubo o Robin Le Normand han sido suplentes y quizás a Imanol le hubiera gustado que no jugaran hasta el martes en Lisboa, pero al final ha tenido que echar mano de ellos. «Venían muy cansados y es difícil ser capaz de mantener el nivel físico y mental después de los partidos que habíamos acumulado y estar con la selección, jueguen o no el cansancio se acumula y eso se nota», y se ha lamentado de que «es una pena que no podamos contar con muchos de los fichajes porque hace falta de todos para competir en las tres competiciones».

Por último, ha agradecido a los aficionados que durante las próximas horas empezarán a llegar a Lisboa, aunque ha matizado que «también son importantes los que han venido hoy». «Lisboa será una fiesta, pero para mi es igual de importante el partido de hoy. Cuantos más seamos en Lisboa mejor, y si se puede generar un buen ambiente el equipo lo notará en un estadio mitico contra un equipazo, pero ya hemos demostrado de lo que somos capaces».