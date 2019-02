Derbi Real - Athletic Imanol: «Somos los favoritos para llevarnos el derbi» Imanol Alguacil ha asegurado que «desde que tengo uso de razón, el derbi es el partido más potente del año, por eso queremos brindarle una alegría a nuestra afición». IMANOL LIZASOAIN Viernes, 1 febrero 2019, 14:09

Imanol Alguacil ha comparecido este mediodía en la sala de prensa de Zubieta para analizar el derbi de mañana en Anoeta ante el Athletic. «Va a ser un partido muy especial y muy disputado. Los dos equipos llegamos en un momento muy bueno. Gaizka no ha perdido los últimos siete partidos y nosotros si sumamos los de Copa, seis. Me siento favorito para este partido puesto que jugamos en casa. A lo largo de esta temporada no hemos dado muchas alegrías a nuestra afición en Anoeta y mañana es el día perfecto para hacerlo. Aunque ellos hayan dicho a lo largo de estos últimos días que no es un partido especial para ellos, lo es. Siempre que hemos jugado en San Mamés han llenado el campo. Desde que tengo uso de razón, el derbi es el partido más potente del año y cuando era jugador y tuve la oportunidad de ganarles en casa, fue uno de los días más felices de mi carrera como futbolista».

Imanol y Gaizka se conocen muy bien, se han enfrentado desde los banquillos con los respectivos filiales. «Era un contexto diferente. También tengo conmigo a Mikel Labaka que le conoce muy bien. El Athletic ha ganado en solidez desde su llegada y tendremos que hacer muchas cosas bien para ganarles, pero sobre todo meter un gol más que ellos. En los derbis no solo vale con la intensidad, también tenemos que desplegar un buen juego. Gaizka también ha cosechado malos resultados con el Eibar y el Deportivo. Veremos qué ocurre mañana».

El técnico oriotarra dará a conocer mañana la lista de convocados, pero se espera que todo el equipo vaya a Anoeta. La duda está en Aritz. «Esta mañana no se ha ejercitado y llegará un poco justo. Veremos cómo evoluciona en las próximas horas».