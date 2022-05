Imanol Alguacil: «Una vez cumplido el objetivo, queremos ser quintos»

Es complicado que hoy en Zubieta haya una persona más feliz que Imanol Alguacil, el entrenador que por tercera vez consecutiva ha clasificado a su Real para la Europa League. «Estoy muy contento y quiero agradecer el gran trabajo de todos los jugadores. En estos momentos tenemos un punto más que los conseguidos el año pasado y todavía nos queda una jornada por disputar», arrancaba. «Tenemos posibilidades de ser quintos y ahora ese es nuestro objetivo», continuaba el técnico con la emoción todavía metida en su cuerpo.

«Quiero dar las gracias también a la afición porque su empuje ha sido fundamental a lo largo del año, sobre todo en los momentos malos», decía Imanol. «Y por supuesto me gustaría mencionar a todos los jugadores que están o han estado lesionados en algún momento de la temporada y que tanto nos han ayudado a diario en los entrenamientos de Zubieta. Siempre con buena cara. Incluso los que menos minutos han tenido. Porque ellos son los que han conseguido mantener vivo al equipo a nivel de competición exprimiéndose al máximo para poder llegar como hemos llegado a este final de temporada», añadía.

Sobre el encuentro frente al Villarreal, Alguacil se sinceró y reconoció que «hemos sido merecedores de la victoria contra un rival que tiene un gran entrenador y que ha estado a punto de jugar la final de la Champions». Según el míster, «hemos tenido ocasiones muy claras al principio y, aunque no hemos acertado, estábamos bien y metidos en el partido». Eso sí, «tras el descanso han llegado los goles», sentenciaba. Sobre el penalti de Illarramendi sobre Capoue que finalmente no se pitó, Imanol no entró a valorarlo «porque nunca lo hago».