Imanol Alguacil: «La clave va a volver a estar en el acierto»

Imanol Alguacil afronta el partido de este sábado (18.30) contra el Getafe en Anoeta como una buena ocasión para retomar la senda de la victoria y mantener al equipo en la cuarta posición de la tabla. «Esta situación ya la hemos vivido, sabemos que hemos sido capaces de llegar hasta aquí antes y ahora veremos si podemos mantenernos arriba», ha indicado esta mañana el oriotarra en rueda de prensa.

El técnico ha valorado que «casi todo el equipo está en las mejores condiciones y somos nosotros los que tenemos que dar el paso». Además, ha abogado por «hacer lo que ya hemos hecho en muchas fases de la primera vuelta».

Imanol Alguacil recupera a Carlos Fernández, que este jueves se ha reincorporado a la dinámica de grupo. «A excepción de Sadiq están todos bien. Bien de ánimos y ahora viene lo importante. No venimos de una buena racha, pero estamos en el cuarto puesto y queremos mantener eso», ha indicado.

Enfrente estará el Getafe, un rival al que no se le da nada bien en Anoeta. «Es verdad que es un equipo que no se nos está dando bien y ahí están los números que lo reflejan», ha reconocido el preparador guipuzcoano. «Es un equipo que complica a todos los niveles porque está muy bien trabajado defensivamente. Es valiente a la hora de apretar arriba y se repliega mucho si superas esa primera línea. Creo que hay que acertar y es lo que más nos está costando últimamente. Ahí estará la clave», ha opinado.

El entrenador de la Real ha sido cuestionado sobre la falta de gol del equipo. «Se lo vamos a preguntar a Benzema, que hace dos partidos decían que ya no era lo mismo y ahora ha hecho seis. Son momentos, rachas y hay que dar confianza a los jugadores. El año pasado también hubo momentos en los que el equipo generaba y no hacía goles. Habéis visto la semifinal del Athletic contra Osasuna. Generaron mucho y no hicieron ganaron. Lo importante es que el equipo es capaz de generar», ha apuntado.

Por último, también se ha referido a Sadiq Umar y la posibilidad de que pueda regresar antes del final del cursol. «Sería muy aventurado decir que no, pero no diría que sí. Está dando pasos. Esta semana estaba más contento que nunca, pero va a ser muy complicado, ya veis lo que le está costando a Oyarzaba. Va progresando, pero es pronto para decir cuándo va a volver», ha concluido.