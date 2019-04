Rueda de prensa Imanol Alguacil: «¿Rivales por Europa? Nosotros tenemos la llave» Imanol Alguacil, durante la rueda de prensa. / Lusa El entrenador de la Real Sociedad advierte de que el equipo está con «ilusiones renovadas» antes de jugar en Vigo ÁLVARO VICENTE Sábado, 6 abril 2019, 14:28

Imanol ha confesado este mediodía antes de emprender viaje a Vigo, donde mañana jugará la Real Sociedad, que «la llave» para tener posibilidades de acabar en puestos europeos esta temporada la tiene su equipo.

«Somos nosotros. No tengáis ninguna duda», ha advertido este mediodía en Zubieta. «Tenemos que ir partido a partido. El del jueves era un partido importante que sacamos adelante y el de mañana, más de lo mismo«.

El técnico de la Real Sociedad, a la espera de reunirse este mediodía con sus jugadores, ha confesado que tiene a su disposición a los mismos que tuvo para hacer la convocatoria del jueves. Aihen, Juanmi y Llorente han superado sus molestias y podrán entrar en la lista. Imanol seguirá sin poder contar con Zurutuza e Illarramendi.

Ha dicho que el equipo está con «ilusiones renovadas» después de ganar al Betis en una noche en la que hubo «un poco» de todo. «Rompimos la dinámica, jugamos en Anoeta con gente de casa, de la cantera, volvieron Willian José y Llorente, los minutos de Juanmi... Estamos con ilusiones nuevas. Quedan 24 puntos y los vamos a pelear«. Y es que para Imanol ganar un partido con la Real Sociedad, cualquiera, es «especial. No solo para mí sino también para los jugadores. No tengáis ninguna duda de eso, mucho más en esta situación. Cuando cogí el equiupo el reto era ganar en casa, dar alegrías a los aficionados y estamos en ese camino».

En Vigo espera un ambiente caliente porque el club ha puesto facilidades a los aficionados y lo más probable es que Balaídos se llene por lo mucho que hay en juego. Imanol es consciente de lo que se va a encontrar la Real Sociedad pero mira más a los suyos que al rival. «No es por quedar de 'haundi' sino que me preocupan más mis jugadores que el Celta. Lo doy más valor a mi equipo que al rival. Debemos salir convencidos de poder sacar los tres puntos».

Quien espere una Real Sociedad atrás está confundido. Al menos eso es lo que dice Imanol. «El equipo va a salir como el jueves. No sabemos qué va a pasar, si el rival va a proponer cosas diferentes o no, pero nosotros vamos a salir igual de convencidos que ante el Betis. El triunfo nos ha dado fuerza y energía. Estamos preparados para el reto de tres partidos e una semana, no tengo ninguna duda de ello. Vamos a ver si somos capaces de sacar el partido adelante«. El peligro del Celta es Iago Aspas. Ha vuelto después de una larga lesión y su equipo lo está agradeciendo. Imanol incide en la misma idea: más allá de los nombres y del rival, está ocupado en que sus jugadores den el máximo. »Supongo que ellos también estarán pensando que ha vuelto Willian José, cómo está Oyarzabal, Juanmi, el centro el campo...«.

En su cabeza vislumbra el desarrollo del partido. «Supongo que tendrán sus dudas. Se juegan mucho. Pueden salir a lo bestia y dejar espacios a la espalda, pueden ser precavidos para hacer largo el partido y tratar de pillarenos a la contra. Tienen jugadores de muchísima calidad, pueden alternar las dos maneras. Tenemos que tener claro lo que tenemos que hacer. Va a haber tiempo para todo, para juntarnos, apretar arriba, parar el partido, quitarles la pelota para enfriar el partido...«.

La Real vuelve a un campo que en los últimos años ha dado alegrías. Allí marcó Juanmi el gol que metió a la Real Sociedad en la Europa League. A Imanol se le ha preguntado por los buenos minutos que jugó éste ante el Betis. «Ha demostrado durante años lo buen jugador que es. Es especial en muchas cosas. Es único. Cuando no estaba jugando estaba entrenando bien. No tengo dudas de lo buen jugador que es y lo que aporta. Me alegro muchísmo por él por lo que ha trabajado. Es uno más de los que tenemos para este final de liga». También ha tenido palabras de elogio para Oyarzabal. «No me sorprende el hambre que tiene, las ganas... Es un privilegio tenerlo entre nosotros por cómo siente el equipo. Es un ejemplo para toda la cantera».