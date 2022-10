Sigue en directo la rueda de prensa de Imanol Alguacil

13:17 ¿Mejoría en defensa? «Lo que digo siempre, prefiero ganar 3-5 que 0-2, porque seguramente nuestros aficionados disfruten más. Qué gozada ver un partido así. Está claro que intentando evitar esos goles que eran evitables». 13:16 ¿Cómo llega el equipo? «Estamos bien. Es obvio que tras seis victorias consecutivas tenemos que estar bien. La mejor receta para recuperar y tener energía es ganar. Por ahí estamos muy bien pero no hay duda de que todos los partidos pasan factura en forma de cansancio, lesiones, etc. Gorosabel está recuperando y para mañana seguramente estará preparado. Vamos a esperar al último entrenamiento. Alex Sola no va a estar aunque evoluciona favorablemente». 13:14 «¿Qué hacer mañana para llevarse los tres puntos? Si al Celta no le quitas el balón, tiene jugadores muy hábiles, con bandas muy abiertas. Tiene jugadores muy hábiles por dentro y jugadores muy buenos como Aspas. Si no hacemos una buena presión, llegarán a nuestra área con muchos jugadores. Ellos suelen realizar una buena presión. Mañana habrá que hacer muchas cosas bien para ganar». 13:13 La Real Sociedad afronta un nuevo choque mañana en Balaídos. Imanol Alguacil ofrece su ya clásica rueda de prensa previa al partido. Síguela en directo 13:12 «Ellos se encuentran en un buen momento pero nosotros también. Si les preguntas a ellos seguro que dicen que la Real es un rival difícil». 13:11 El entrenador está haciendo un gran trabajo y tenemos un rival muy serio mañana». Volver al inicio