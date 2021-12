Imanol Alguacil: «El Betis está en un nivel de madurez máximo»

La Real Sociedad visita mañana el Benito Villamarín (18.30 horas, Movistar La Liga) e Imanol Alguacil no quiere ningún despiste tras el último partido y la victoria europea. «Lo del PSV está pasado, hay que pensar en el Betis ya». También ha subrayado que «fue un partido duro y de mucho desgaste. Sabíamos lo transcendental que iba a ser. Vamos a ver como recuperamos a la gente».

A falta del entrenamiento de esta tarde, «Mikel Merino se va a unir al grupo como lo hizo ayer David Silva y finalmente decidiremos una lista y un buen once para competir y ganar». Se ha vuelto a insistir sobre ellos, pero «no me quiero aventurar porque va a depender de las sensaciones. Habrá que esperar hasta última hora. Si me dicen que están van a entrar seguro». Merino es un portento físico y si había dudas de David Silva, Imanol fue tajante. «Por la imagen puede aparentar una cosa pero es muy fuerte», ha aclarado Imanol.

Respecto al rival de mañana, el Betis, actualmente tercero en la clasificación, ha apuntado que «tuvieron su fase menos buena y ahora están bien. Todos la vamos a pasar, esto es muy largo, no hemos llegado ni siquiera al final de la primera vuelta. El que sea capaz de aguantar va a estar arriba».

Entrando a analizar en profundidad la plantilla bética, Imanol ha destacado que «se han adaptado a una cosa u otra, están en un nivel de madurez máximo, con mucha experiencia, un gran entrenador y una trayectoria brillante. Jugadores como Guardado están en un buen nivel y Canales, Juanmi y Willi (exrealistas a los que ha agradecido su aportación en la etapa de la Real y les desea suerte en el futuro, al igual que a Bravo, actualmente lesionado) en un punto de madurez bueno. El Betis se está aprovechando de ello».

La tabla de la Liga no marca actualmente lo que cree Imanol que pasará a final de temporada, aunque piensa que «el Barcelona va a acabar mejor y para poder estar entre los cuatro mejores hay que ser capaz de hacer casi ochenta puntos. Nosotros lo vamos a intentar y por ganas, trabajo e ilusión no va a ser».

El Reale Arena y Atotxa

Al oriotarra no le pareció una crisis el haber perdido ante el Espanyol y Real Madrid, sobre todo en «el juego, aunque respeto las opiniones». Sobre el estilo de juego del otro día ha afirmado que «hemos hecho varios de ese estilo y el equipo ha mostrado esa madurez defensiva. Tampoco podemos olvidarnos del equipo tan joven que tenemos. El otro día estaba dando valor por lo que estamos haciendo con la media de edad que tenemos», ha destacado.

En la cuestión sobre si enfrentarse al Betis en un Benito Villamarín caliente influye, Imanol ha aprovechado para hacer saber que «los equipos que vienen al Reale Arena sufren como en Atotxa, estoy orgulloso de lo que hemos conseguido entre los jugadores y la afición porque eso es una bomba. Los dos últimos partidos nos recordaban al viejo Atotxa, pues os podéis imaginar los béticos con su estadio en cada partido», ha apuntado.