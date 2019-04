Declaraciones Imanol Alguacil: «Aspas no es el motivo por el que hemos perdido» Imanol, bajo el diluvio de Balaídos. / P. Alconada El entrenador de la Real Sociedad se va «orgulloso con la respuesta del equipo» y opina que el árbitro «habrá pitado lo que ha visto» DV Domingo, 7 abril 2019, 23:17

Imanol no estaba contento al término del partido y no quiso profundizar ni en el análisis del juego ni de las decisiones arbitrales. El entrenador de la Real, serio, ofreció su dibujo de lo sucedido en el césped de Balaídos y dejó espacio para que cada cual complete los huecos que quedaron libres en su discurso: «En la primera parte hemos podido sentenciar el partido, en los cinco de la segunda ha dado un vuelco terrible el partido. Con uno menos, hemos tenido las nuestras, pero no hemos acertado, el Celta ha hecho el tercero y se ha llevado el partido», comenzó.

Tras la respuesta de manual de rigor, Imanol fue preguntado, como no podía ser de otra manera, por la actuación arbitral, y no se zambulló en una refriega dialéctica: «No voy a entrar a valorar la acción de Willian ni la del penalti. Habrá pitado lo que ha visto, es muy complicado y yo no voy a entrar a valorar nada».

También se le pidió su opinión sobre la principal estrella de partido, pero prefirió enviar un mensaje entre líneas: «Iago Aspas no ha sido el factor determinante del partido. Ha demostrado lo buen jugador que es, pero no ha sido ese el motivo por el que hemos perdido».

Pareció referirse al árbitro, impresión que se reforzó cuando a continuación esquivó la crítica a sus jugadores, cuya actuación defendió: «El equipo ya habéis visto que está vivo, que ha seguido insistiendo incluso ante la adversidad. Queda mucho y no hay duda que vamos a seguir hasta el final».

Ni siquiera se mostró crítico por la acción del primer gol celtiña, a los pocos segundos de regresar de vestuarios tras el descanso. «Son cosas que pasan, hemos sacado en largo y ha derivado en el saque de banda. Sacan rápido y en cinco minutos cambia el partido. De la nada, empatan, te quedas con uno menos y luego es más complicado. Estoy orgulloso con la respuesta del equipo».

Dijo que el Celta «tiene un equipo de muchísima calidad y no es normal la posición en la que está. Aunque si está ahí es porque algo mal habrá hecho. Sin hacer nada del otro mundo se han llevado los tres puntos. Han acertado ellos y nosotros no».

Confirmó que Rulli no tiene nada grave: «Cosas del fútbol, nos jugamos muchos todos y es parte de un partido disputado a muerte. Nada preocupante».